Оживление неправительственного сектора

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил министру по делам религий и гражданского общества РК Нурлану Ермекбаеву выстроить эффективное сотрудничество между государством и неправительственным сектором. В свою очередь, министр выдвинул ряд предложений по повышению уровня работы НПО. Эксперты возлагают большие надежды на работу нового министерства.

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев сделал ряд заявлений, которые непосредственно скажутся на работе неправительственных организаций (НПО). В частности, то, что бездействующие НПО должны быть закрыты.

«Перед нами стоит задача привести базу данных в порядок. Для этого нужно, чтобы все граждане, которые принимали участие в создании неправительственных организаций, приняли решение об их закрытии либо должны начать работать. Сейчас мы ведем активную разъяснительную работу с гражданами и НПО. Но для тех, кто не видит смысла в своей дальнейшей деятельности, мы совместно с министерствами финансов и юстиции проводим работу, чтобы они без какой-либо ответственности могли закрыться», – сообщил Нурлан Ермекбаев.

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Также министр призвал бизнесменов к активному сотрудничеству с неправительственными организациями. «Сегодня в РК есть новая площадка для такого взаимодействия – это Центр поддержки гражданских инициатив. В рамках деятельности центра бизнес мог бы предоставлять различные гранты для НПО, для этого важно организовать на местах систему мониторинга участия бизнеса в социальном партнерстве с НПО».

«К примеру, для увеличения эффективности совместных проектов центральным и местным госорганам необходимо работать над повышением качества услуг госсоцзаказа, активнее вовлекать НПО в процесс формирования тематики проектов, а также расширять отраслевую направленность социальных проектов. Министерством проводится ревизия действующей нормативной базы по вопросам гражданского сектора. С учетом выявленных пробелов планируется разработать четкие правовые механизмы формирования, мониторинга и оценки результатов госсоцзаказа, стандартизации услуг НПО», - добавил Нурлан Ермекбаев.

Исполнительный директор ОФ «КАМЕДА» Махаббат Еспенова считает, что оператор новой грантовой системы Центр поддержки гражданских инициатив (ЦГПИ) может стать эффективным механизмом взаимодействия государства и неправительственного сектора.

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«В настоящее время правительством Казахстана предпринимаются попытки придать новый импульс процессу общественно-политического развития страны. Так, например, пересмотрены системы взаимодействия НПО и государственных структур, введены новые формы финансовой поддержки НПО, планируется передача в некоммерческий сектор некоторых государственных услуг, расширился спектр вопросов и проблем, которые могут решать НПО, вводится система мониторинга и оценки государственного социального заказа (ГСЗ)», - говорит Махаббат Еспенова.

«На госсоцзаказ с 2003 по 2016 год выделено 42,8 млрд тенге, из них 31,2 млрд тенге - на местном уровне, - продолжает собеседник «Къ». – Однако на данный момент пока никто не делал оценку воздействия проектов в рамках ГСЗ. А для того чтобы в дальнейшем деньги в рамках ГСЗ расходовались эффективнее, необходимо знать и понимать, какие направления и какие регионы требуют больше ресурсов, какой успешный опыт можно реплицировать по всей стране и так далее. Вместе с тем процедура ГСЗ переведена в электронный портал. Данный шаг снизил случаи коррупции. В ноябре прошлого года была одобрена концепция законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности некоммерческих организаций», где будет введена система мониторинга и оценки ГСЗ. Мы надеемся, что этот закон минимизирует уровень коррупции».

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«Выдача государственных грантов практикуется у нас в стране второй год, и механизм выдачи государственного гранта отличается от ГСЗ. К примеру, победителей конкурса на получение гранта отбирает независимая экспертная комиссия, оператор грантов (НАО «Центр поддержки гражданских инициатив») определяет направления грантов без объявления технической спецификации. Направления грантов основываются на анализе потребностей НПО. При этом важно отметить, что НПО необходимо в письменном виде предоставить описание существующих на данный момент проблем. Кроме того, в рамках гранта грантополучатель имеет право потратить на развитие своей организации до 10%», - заявила спикер.

Политолог Каримжан Нуржанов считает, что новая грантовая система сможет сделать взаимодействие государственных органов и неправительственного сектора более эффективным. «Дело в том, что в случае государственного социального заказа НПО не регулируют темы исследований и формат их проведения. При этом, работая каждый день над теми или иными проблемами и вопросами, они не меньше госорганов знают, что именно нужно для улучшения ситуации».

«Тут, как и во многих процессах в Казахстане, в первую очередь стоит вопрос реализации. Получится ли избежать коррупции в распределении государственных денег? Еще одно нововведение - это то, что теперь получатель гранта может использовать 10% от суммы гранта на развитие организации. Здесь тоже стоит продумать процесс контроля за расходованием этих денег. Надеюсь, оператор грантов сможет наладить систему распределения денег и мониторинга их использования», - говорит собеседник «Къ».

«Конечно, все бездействующие НПО должны быть закрыты. К сожалению, их сейчас в стране очень много. Это дезинформирует как государственные органы, так и население. Думаю, что на какой-то период времени нужно даже упростить процесс закрытия организации без последствий для учредителей. При этом работы министерству юстиции предстоит немало. Ведь, я как я уже говорил, бездействующих НПО в стране слишком много», - добавил Каримжан Нуржанов.