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Полеты на боевое применение новых вертолетов Ми-35М прошли на полигоне ВС РК

26.02.2017 14:08   938   0

На полигоне «Мунке» Вооруженных Сил Казахстана экипажи новых боевых вертолетов Ми-35М авиационной базы ВВС РК совершили первые полеты на боевое применение.

Вертолеты Ми-35М совсем недавно поступили на вооружение казахстанских Военно-воздушных сил. Летчики прошли переучивание по технике пилотирования и полноценно приступили к полетам по основному предназначению. Полеты на боевое применение прошли успешно. Были произведены пуски противотанковых управляемых ракет «Штурм», неуправляемых ракет типа С-8, а также стрельбы из несъемной подвижной пушечной установки ГШ-23Л.

«Ми-35 имеет ряд особенностей, это новая прицельная система и авиационная пушка. Все прошло штатно, все мишени были поражены, вертолет показал себя с хорошей стороны», - отметил заместитель командира авиационной базы подполковник Бауржан Сагиндыков.

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Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М является глубокой модернизацией вертолета Ми-24В. Для круглосуточного боевого применения он оснащен современным комплексом навигации и электронной индикации с многофункциональными цветными дисплеями, обзорно-прицельной системой, включающей в себя тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер и пеленгатор. Вертолет имеет высокие летно-технические характеристики, может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья. Ми-35М способен круглосуточно обеспечивать боевое применение управляемого и неуправляемого вооружения в простых и ограниченно сложных метеоусловиях, а также выполнение полета на высотах 10-25 метров днем и не менее 50 метров ночью над поверхностью земли с выходом на цель. Еще одним достоинством боевой машины является его усовершенствованная конструкция, которая обеспечивает вертолету низкую акустическую заметность, боевую живучесть, а также снижает трудоемкость технического обслуживания.

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  • Источник:
  • МО РК
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