Полеты на боевое применение новых вертолетов Ми-35М прошли на полигоне ВС РК

На полигоне «Мунке» Вооруженных Сил Казахстана экипажи новых боевых вертолетов Ми-35М авиационной базы ВВС РК совершили первые полеты на боевое применение.
Вертолеты Ми-35М совсем недавно поступили на вооружение казахстанских Военно-воздушных сил. Летчики прошли переучивание по технике пилотирования и полноценно приступили к полетам по основному предназначению. Полеты на боевое применение прошли успешно. Были произведены пуски противотанковых управляемых ракет «Штурм», неуправляемых ракет типа С-8, а также стрельбы из несъемной подвижной пушечной установки ГШ-23Л.
«Ми-35 имеет ряд особенностей, это новая прицельная система и авиационная пушка. Все прошло штатно, все мишени были поражены, вертолет показал себя с хорошей стороны», - отметил заместитель командира авиационной базы подполковник Бауржан Сагиндыков.
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М является глубокой модернизацией вертолета Ми-24В. Для круглосуточного боевого применения он оснащен современным комплексом навигации и электронной индикации с многофункциональ
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