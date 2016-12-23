Политологи считают, что перераспределение полномочий между президентом, парламентом и правительством вполне логичный шаг

Президент поручил специальной комиссии рассмотреть вопрос о перераспределении полномочий между президентом, парламентом и правительством. Об этом он заявил во время торжественного собрания, посвященного 25-летию независимости Казахстана. Политологи считают, что это вполне логичный шаг, реализация которого может затянуться на несколько лет.

Как подчеркнул глава государства, в Казахстане настало время усилить ответственность парламента и правительства за состояние дел в стране.

«Новый этап развития государства объективно ставит вопрос об усилении ответственности парламента, правительства за состояние дел в стране. Казахстан был, есть и будет государством с президентской системой правления, как это предусмотрено нашей Конституцией, и это предполагает наше сегодняшнее развитие, культуру, развитие. Вместе с тем настало время рассмотреть вопрос о перераспределении полномочий между президентом, правительством и парламентом. Специальная комиссия изучит эти вопросы, предложения по изменению соответствующих законов, а возможно и в Конституцию», – сказал Нурсултан Назарбаев.

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При этом глава государства подчеркнул, что история независимости страны показывает, что «успех строительства нового государства и реформ обеспечен, прежде всего, сильной президентской властью, но новый этап развития государства объективно ставит вопрос об усилении ответственности парламента, правительства за социальные дела в стране».

Юристам предстоит поработать

Председатель Конституционного Совета Казахстана Игорь Рогов прокомментировал предложение президента страны Нурсултана Назарбаева о перераспределении полномочий между президентом, правительством и парламентом.

«Что я для себя отметил ключевое – это сохранение и неизменность президентской формы правления, это абсолютно правильная мысль президента, потому что в нашей Конституции сказано, что форма правления, территориальная целостность не могут быть изменены», – сказал Рогов журналистам после собрания, сообщил sputniknews.kz.

«Но в рамках президентской формы правления вполне возможно перераспределение властных полномочий. В большей степени, допустим, у президента — возможно уменьшение этих полномочий, передача частично правительству, парламенту. В этом направлении, я думаю, нам, юристам, предстоит работать», – добавил он.

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Рогов пообещал проинформировать журналистов о начале этой работы после принятия соответствующего решения.

«Я удивляюсь, когда говорят, что мы идем к демократии, если отказываемся от президентской формы правления, переходим к парламентской. Вот кто меня убедит, что, допустим, в США, являющейся президентской республикой, демократии меньше, чем в Германии, которая является парламентской республикой», – сказал Рогов.

По его мнению, уровень демократии, защищенности человека, объем его прав и свобод не зависят напрямую от формы правления, а зависят от полномочий, которыми обладает каждая из структур власти.

Ждать ли внеочередных выборов?

По мнению экс-сотрудника МИД РК Казбека Бейсебаева, это уже не первое такое заявление президента на данную тему. «Правда, потом он опровергал свои слова, говоря, что «сильная президентская вертикаль не давит ни на кого» и «придем к американскому методу, но для этого нужно время», – заметил он на своей странице в Фейсбуке.

Однако на этот раз Казбек Бейсебаев считает, что, по всей видимости, начнется реализация этих перераспределений, поскольку планируется создание специальной комиссии по изменению законов и Конституции.

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«Возможно, этому в какой-то степени способствовали заявления нового президента Узбекистана о намерении начать реформы в стране, – подмечает он. – По нашей Конституции, президент при формировании правительства только консультируется с парламентскими партиями. Это по факту означает, что правительство не подотчетно парламенту. Депутаты, кроме утверждения бюджета и депутатских запросов, на практике не имеют никакого влияния на правительство. Отсутствие контроля над правительством со стороны парламента является одной из главных причин того, почему у нас много обещают, а мало делается».

Допустим, что эта комиссия совместно с парламентом подготовит предложения, и к концу года в законы и Конституцию будут внесены все изменения по перераспределению полномочий от президента к парламенту и правительству.

«При таком варианте претворение этих перераспределений может начаться только после следующих парламентских выборов, – считает г-н Бейсебаев, – когда победившие партии смогут участвовать в формировании правительства. У нас очередные внеочередные парламентские выборы состоялись весной этого года, и правительство сформировано. Отсюда следует, что, если и будет усилена роль парламента и правительства, но потом, через пять лет, с новым парламентом. Не будут же ради этих изменений проводить очередные внеочередные парламентские выборы...»

Процесс идет не первый день

Оглядываясь на историю республики, политолог Данияр Ашимбаев подметил, что перераспределения полномочий происходили в стране регулярно, и этот процесс имеет постоянный характер. Так, в действовавшую в Казахстане до 1993 года Конституцию, по словам Ашимбаева, поправки вносились чуть ли не ежемесячно. Следующая Конституция 1993 года продержалась всего два года, а в Конституцию 1995 года поправки вносились уже трижды или четырежды. При этом создавались и упразднялись различные министерства, комитеты, агентства, ведомства и так далее. Иными словами, как выразился политолог, полномочия «гуляли туда-сюда», и это продолжается до сих пор.

«Даже сейчас идет большая работа над очередной реорганизацией правительства. Недавно обсуждалось возможное создание Министерства иностранных дел и торговли, вопросы о передаче сферы туризма ведению Министерства культуры, миграцию в ведение МВД. Текущее объявление об очередном распределении полномочий не является экстраординарным. Такой процесс идет постоянно, он шел и будет идти», – приводит мнение Ашимбаева Tengrinews.kz.

При этом политолог, рассуждая о распределении полномочий в Казахстане, полагает, что на резкое сокращение своих полномочий президент не пойдет.

«Давно шел разговор, что Нурсултан Назарбаев отменит всенародные выборы с тем, чтобы президента выбирал Парламент. А также о новой модели для поэтапной смены политической системы и руководства страны. На самом деле Глава государства никогда не променяет легитимность от всего народа на легитимность, полученную от нескольких десятков депутатов»,– уверен политолог.

Реализация затянется

По мнению политолога Андрея Чеботарева, это один из шагов на пути к будущему транзиту, то есть переходу президентской власти.

«Президент заинтересован выстроить такую систему, которая будет работать уже при следующих поколениях руководителей Казахстана и обеспечивать уровень стабильности, в том числе преемственность того политического курса, который есть сейчас, – поясняет политолог. – Понятно, что Нурсултану Назарбаеву не нужен преемник с такими же полномочиями, как у него самого. Потому что это может быть чревато серьезными негативными последствиями, как для политической элиты, да и для разных групп. Поэтому идет процесс постепенного выстраивания новой системы. Принцип сильно не изменится. Будет президентская республика, но с распределением ответственности между президентом, парламентом и правительством. Первый шаг был сделан, когда президент объявил об этой реформе. Спустя почти два года мы видим, что идея не отброшена, а приступают к ее реализации. То есть, делаются конкретные шаги. Будет создана комиссия, которая будет разрабатывать поправки в Конституцию».

По словам Андрея Чеботарева, речь не идет о том, что это какие-то демократические реформы, вся суть в том, чтобы распределить баланс полномочий между разными ветвями власти.

«Что касается выборов депутатов, то слово "сейчас" здесь вообще не подходит. Мы видим, сколько времени прошло после первого заявления о реформе до того, как начались какие-то подвижки в плане ее реализации. Поэтому, я думаю, что сейчас начнутся определенные шаги на уровне разработок, обсуждений, но не принятия. А принятие решения может затянуться на ближайшие года два-три», – пояснил политолог.