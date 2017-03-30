Правительство планирует решить все проблемы, препятствующие развитию предпринимательства в стране

Министерство финансов намерено провести очередную реформу системы налогообложения страны путем внедрения трехвекторного подхода к осуществлению налоговых проверок. В ведомстве также планируют снизить вдвое все основания для налоговых проверок, а также количество самих налоговых проверок на 35% до конца этого года.

«Мы считаем, что половина налогоплательщиков платят добровольно, добросовестно, мы на них вообще внимания обращать не будем. 40% налогоплательщиков мы будем оказывать помощь в уплате налогов, то есть без санкций напоминать, где у них, возможно, есть ошибки, анализируя декларации. И 10% по статистике могут являться предметом злоупотребления, предметом анализа, мы туда все силы сконцентрируем, и основная масса бизнеса не будет ощущать никакой нагрузки», – сообщил заместитель министра финансов Руслан Даленов в мажилисе в ходе «правительственного часа» по вопросам развития массового предпринимательства и улучшения деловой активности.

В ведомстве также планируют снизить вдвое все основания для налоговых проверок, а также количество самих налоговых проверок на 35% до конца этого года.

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«Мы скоро разместим на сайте Минфина специальный счетчик, чтобы вся страна видела, сколько проверок проводится сегодня онлайн, как они снижаются или не снижаются», – сказал он.

В то же время Министерство национальной экономики планирует снизить размер обязательных социальных выплат работодателей за своих работников.

«Нагрузка на фонд оплаты труда, исходя из тех решений, которые приняты по пятипроцентному пенсионному обеспечению, по оплате социального медицинского страхования, будет расти. Это нас не столько тревожит, сколько заставляет задумываться, как сокращать эту нагрузку. И в рамках разрабатываемого налогового кодекса мы будем думать о том, какие элементы налоговой нагрузки можно снизить. Пока единственный элемент, который можно снизить без общественного перебалансирования пенсионной системы, медицинского обеспечения – это социальный налог. Возможно, будем думать о его снижении», – сказал министр нацэкономики Тимур Сулейменов.

Параллельно министерством проводится работа по совершенствованию разрешительной системы и государственного регулирования.

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«Целью реформирования разрешительной системы в сфере монопольных и квазигосударственных услуг в Казахстане должно стать упорядочивание применения разрешений, регламентация их выдачи, ликвидация дублирования и сокращения издержек, связанных с требованиями, предъявляемыми к субъектам предпринимательства. Полагаем, что проведение этой работы значительно улучшить деловую активность в предпринимательской среде», – сказал Сулейменов.

По его словам, в текущем году будет проведена ревизия разрешений, выдаваемых предприятиями-монополистами, квазигосударственными предприятиями и выработаны предложения по их оптимизации с последующим законодательным урегулированием таких разрешений.

К слову, проблему частых проверок малого и среднего бизнеса в стране со стороны надзорных и контрольных органов поднял депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов.

По его данным, за последние пять лет количество разрешительных документов было сокращено в три раза. При этом количество принятых за этот период нормативных правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса, наоборот, увеличились в 1,7 раза, из которых 85% — это акты акиматов и маслихатов. Сегодня предпринимателям предъявляются более 28 тысяч требований.

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«В целом по республике контрольные и надзорные функции осуществляет 61 ведомство. Лидерами среди проверяющих стали налоговые органы. Также госорганы предпочитают жесткое регулирование, неохотно идут на упрощение разрешительных процедур и снижение требований к деятельности предпринимателей», – отметил мажилисмен и добавил: «По результатам проверок, 10 госорганов допустили более 1,5 тысячи нарушений прав субъектов предпринимательства. При таком подходе цель господдержки малого и среднего бизнеса по его развитию не может быть достигнута. И поэтому нам необходимо на законодательном уровне решить все имеющиеся проблемы, препятствующие развитию предпринимательства в стране».

Депутаты мажилиса отметили также необходимость обучения людей основам бизнеса с передачей им навыков в производстве, бухгалтерии, логистике, продаже. За основу предлагается взять программу «BastauBusiness» Нацпалаты предпринимателей «Атамекен».

«Мало в стране центров компетенций. На наш взгляд необходимо идти по пути разработанной НПП Атамекен программы «BastauBusiness»: от обучения навыков написания бизнес-плана до передачи навыков в производстве, бухгалтерии, логистике и продажах. Радует, что по этой программе выделено 1 млрд тенге. Для участников курсов в рамках этой программы определяется стипендия в размере 16 тыс. тенге», – сказал вице-спикер мажилиса Владимир Божко.

Статистика

Из 8,9 млн человек экономически активного населения страны 2,1 млн человек являются самозанятыми, а 441 тысяча человек – безработными.

Из общего числа населения страны в секторе малого и среднего бизнеса заняты свыше 3 млн человек. По итогам прошлого года число действующих субъектов МСБ составило 1,1 млн единиц, которыми за 9 месяцев было выпущено продукции на сумму 11,2 трлн тенге.