Комитетом госимущества подведены итоги «второй волны» приватизации

Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Ибраимов Калымжан и руководитель управления оперативного мониторинга по вопросам легализации Сагнаев Ерлан отчитались по итогам реализации «второй волны» приватизации и акции по легализации имущества.

«Согласно Графику продаж на 2014-2016 гг. всего подлежало приватизации 629 объектов. Фактически, по состоянию на 1 января 2017 года выставлено на продажу 578 объектов, из них продано 394 объекта, в том числе по республиканской собственности 25 объектов, по коммунальной собственности - 201, по СПК - 97 и 71 объект холдингов», - сообщает спикер.

«Сумма продажи объектов составила 105,7 млрд тенге. При этом средства от продажи распределились следующим образом: в республиканский бюджет – 8,4 млрд тенге, в областные бюджеты – 16,9 млрд тенге, холдинги – 73,6 млрд тенге и СПК – 6,8 млрд тенге», - отметил Ибраимов.

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«Касаемо легализации имущества, всего возможностями акции воспользовались свыше 140 тыс. граждан страны. Всего легализовано 5,7 трлн тенге, из них денежными средствами 4,1 трлн тенге и имуществом 1,6 трлн тенге», - сообщил Сагнаев Ерлан.

«Легализовано порядка 151 тыс. объектов недвижимости, а также 213 долей участия в юридических лицах. Для легализации денег всего был открыт 11 821 счет. Активов внутри страны легализовано на 5 трлн тенге, зарубежных на 700 млрд тенге, из которых деньгами 614 млрд тенге, имуществом 70 млрд тенге», - добавил Сагнаев.

По его информации при легализации денег всего был открыт 11 821 счет.