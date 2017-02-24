Предприниматель должен стать новым героем нашего времени

Ерлан Имбергенов – серийный предприниматель, владелец сети точек общественного питания, оптовой торговли, мастерской интерьера и дизайна, цветочного бизнеса. Останавливаться на достигнутом предприниматель не намерен, несмотря на многие системные проблемы в казахстанской бизнес-среде. Впереди – расширение бизнеса и новые проекты.

– Ерлан, расскажите, пожалуйста, из чего состоит ваша сеть питания и как она называется?

– На данный момент сеть состоит из нескольких точек общественного питания: кофеен, буфетов. Единого названия у сети нет, ввиду различного ассортимента продукции, зачастую противоречащего друг другу. Какие-то точки обслуживают студентов, какие-то школьников, какие-то – работающих людей. Везде разный ассортимент и разная ценовая политика. Кофе в структуре доходов, достигает не более 30%. Остальное приносит дополнительная продукция – снеки, шоколад, соки и другое. Этим бизнесом я занимаюсь уже около 5 лет. Теперь планирую организовать франшизу. Думаю, мой опыт будет особенно актуален для нашего рынка. А учитывая большое количество сегментов (дети, молодежь, взрослые), в которых я за это время работал в сфере общепита – должно получиться качественно и объективно.

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– Упал ли объем продаж после девальвации тенге, на сколько? Какова ситуация в бизнесе последний год?

– Продажи по всем направлениям деятельности упали минимум в два раза. Если говорить о 2016 годе, то, разумеется, был гигантский спад. Сейчас, в начале 2017 года, хотя делать какие-то выводы еще очень рано, есть робкая тенденция к очень небольшому росту. При этом неопределенность ситуации остается. Поэтому процесс вложения средств в существующие проекты где-то приостановлен, где-то минимизирован. Вложения в новые проекты – только в случае высокой отдачи в среднесрочной перспективе. В месяц я рассматриваю до 30 перспективных идей и предложений. Это число не изменилось после кризиса. Изменились аппетиты к риску. Многие перспективные идеи уходят в долгий ящик, до лучших времен.

– Как пришла идея заниматься именно этим видом бизнеса?

– Кофейни формата «Кофе с собой» – были моим первым серьезным бизнесом. Начал его после поездки в Киев. Подсмотрев там, я понял, что через два года на казахстанском рынке будет очень много заведений такого формата. На момент открытия рынок был практически пуст. Интуиция не подвела. Что интересно, когда появлялись терминалы оплаты, я тоже отчетливо видел тенденцию роста этого сектора. Но тогда я не нашел средств, видимо, был слишком молод и неопытен.

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– Какими видами бизнеса, кроме сети питания, вы еще занимаетесь? Почему именно ими?

– Я всегда в поиске новых идей и направлений. На данный момент я занимаюсь следующими видами бизнеса: оптовая торговля детской обувью, оптовой и розничной торговлей медицинскими изделиями. Также мы открыли мастерскую интерьера и дизайна. Есть направление в логистическом бизнесе. Занимаюсь торговлей цветами. Имеется дистрибьюторская компания по реализации сладостей местного и зарубежного производства.

При этом я всегда выстраиваю полностью автоматизированную систему управления с минимальным моим участием. Для примера – контролем точек общепита я занимаюсь не более 1 часа в день. И не более 8 часов в неделю.

Конечно, первоначально, приходится уделять несколько больше времени, но перспектива всегда на минимальное участие в рутинных операциях, не требующих участия собственника. Таким образом я работаю уже около 2 лет, и результаты остаются весьма неплохими. Видимо период, когда мне надо думать 24 часа о конкретном бизнесе, отступает на второй план. Теперь я думаю 24 часа о всех своих проектах.

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– Какой доход получаете?

– Большой фактор сезонности в моих проектах – если по общепиту идет спад в летнее время, то обувь в этот период расцветает, мы занимаемся дистрибуцией летней обуви для детей. Медицинские изделия также «стреляют» к осени. Мастерская Yabaka это длинный проект, который будет давать доход в течение всего года, с явными всплесками на праздничные даты.

Поэтому подобная диверсификация по сезонам позволяет держать доходность примерно на одном уровне в течение года. В перспективе хотелось бы диверсифицироваться географически. Но это в перспективе.

– С какими трудностями при развитии бизнеса приходится сталкиваться чаще всего?

– На каждом этапе развития, становления бизнеса и себя как бизнесмена, спектр трудностей изменяется. Со временем начинаешь разбираться в тех областях, которые вызывали трудности, и они перестают быть проблемами. Сейчас есть трудности следующего порядка и пути решения, которые я предпринимаю для их решения:

Первое – очень небольшой рынок в Казахстане.

Для этого мы ориентируемся на экспорт нашей продукции в перспективе. Это относится большей частью к изделиям нашей мастерской – Yabaka. По остальным направлениям мы работаем внутри страны.

Второе – отсутствие доступа к дешевым длинным деньгам.

Мне хочется делать длинные проекты со средней доходностью, что позволяет держать уровень рисков достаточно низко. Но проблема отсутствия фондирования и небольшой рынок Казахстана не всегда позволяют выбирать такие проекты. На данный момент я привлекаю к своей работе потенциальных инвесторов, которые знают меня как вполне состоявшегося бизнесмена, человека, к которому есть доверие.

Сейчас я целенаправленно прихожу к своим друзьям и говорю – давай работать вместе, у меня две цели в моем предложении. Первая, вкладывая средства в мой бизнес, ты получаешь опыт, мы притираемся друг другу, я получаю оборотные средства. Вторая, я хочу видеть тебя в перспективе через 5–10 лет как надежного партнера. А для этого мы должны проверить друг друга на небольших вещах. Должно быть доверие. Которое и будет зарабатываться на сегодняшних небольших проектах, чтобы в будущем иметь возможность делать большие проекты.

Третье – не всегда благоприятные условия для ведения бизнеса.

Здесь целый комплекс проблем и задач, которые стоят не только перед государством, но и всем обществом. Если говорить вкратце, то необходимо совершенствовать законодательство, обеспечивать доступ к ресурсам, пропагандировать предпринимательство. Предприниматель должен стать новым героем нашего времени. Чтобы внести свой вклад планирую участвовать в работе гражданского сектора – НПО, экспертных советов, организаций в решении и обсуждении проблем бизнеса. Главное действовать.

– Какие планы в 2017 году?

– Новых направлений, требующих значительных инвестиций, в этом году я не планирую. Планы на этот год – стабильный плавный рост существующих направлений.

Общепит – максимизация прибыли по действующим точкам, возможна передислокация некоторых из них.

Детская обувь – увеличение точек реализации и работа по осенним и зимним сезонам.

Мастерская Yabaka – увеличение числа партнеров по Алматы, открытие представительства в Астане, возможно в Западном Казахстане. Расширение ассортимента и увеличение узнаваемости бренда.

По остальному – общий рост за счет количественных показателей.

– Удачи вам во всех проектах и спасибо за беседу!