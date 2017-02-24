Предпринимателям помогают через Facebook

Сотрудники ТОО «Самрук-Казына Контракт» с января текущего года ежедневно проводят видеотрансляции для предпринимателей в социальной сети Facebook по вопросам прохождения предварительного квалификационного отбора и включения в «пул» проверенных поставщиков для компаний Фонда.

Видеотрансляции проводятся в режиме онлайн. В начале эксперт рассказывает информацию по интересующей потенциальных поставщиков теме. Затем предприниматели, участвующие в предварительном квалификационном отборе, могут задать абсолютно любой вопрос и сразу получить ответ.

Следует отметить, что в прямых трансляциях участвуют все сотрудники Департамента предварительного квалифицированного отбора ТОО «Самрук-Казына Контракт» и обсуждается весь спектр вопросов: начиная от регистрации в информационной системе и заканчивая порядком актуализации данных после его прохождения.

В рамках прямых эфиров представители компании также разъясняют требования к заполнению анкеты при проведении настольного аудита. Согласно обращениям поставщиков, основное внимание уделяется детальному разбору каждого требования квалификационных критериев настольного аудита.

На сегодняшний день количество просмотров видео составило более 5 000 в социальной сети Facebook и более 8 500 на Youtube, количество постоянных подписчиков составляет более 400 (рост более 100% за месяц). Как результат - на 30% уменьшилось время рассмотрения заявлений, создан канал прямого общения потенциального поставщика с сотрудниками квалификационного органа.

"Мы внедряем этот механизм в рамках Трансформации. В соответствии с поручением лавы государства мы кардинально меняем наши подходы к проведению закупок. Предварительная квалификация позволит поддерживать действительно компетентных поставщиков. Система абсолютно открыта, вся переписка в ней сохраняется, процесс полностью прозрачен. Мы готовы помочь каждому предпринимателю пройти этот отбор, все наши консультации бесплатны", - отметил директор Департамента предварительного квалификационного отбора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Эльдар Доскенов.

Следует отметить, ТОО «Самрук-Казына Контракт» реализует еще ряд мер по облегчению прохождения предварительного квалификационного отбора потенциальными поставщиками:

В перспективе такие видеотрансляции будут проводиться с участием экспертов в различных отраслях производства.

Напомним, процедура предварительной квалификации поставщиков для компаний АО «Самрук-Казына» начата в июле 2016 года. Этот механизм разработан и реализуется ТОО «Самрук-Казына Контракт» совместно с экспертами НПП «Атамекен». Его внедрение позволит повысить качество закупаемых товаров, работ и услуг, а также исключит участие в закупках недобросовестных предпринимателей, «лжепроизводителей» и «компаний-однодневок». И уже в ближайшее время часть закупок всех компаний АО «Самрук-Казына» будет проводиться только среди тех, кто подтвердил свою квалификацию.