Валюта нал
USD 327.50 328.15
RUB 5.54 5.57
EUR 352.00 353.00
Валюта бирж
USD/KZT
322.92
+0.000%
EUR/KZT
346.91
+0.000%
RUB/KZT
5.42
+0.000%
EUR/USD
346.91
+0.000%
EUR/CHF
346.91
+0.000%
EUR/JPY
346.91
+0.000%
GBP/USD
403.23
+0.000%
USD/CHF
322.92
+0.000%
USD/JPY
322.92
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
322.92 346.91 5.42
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
56.78
+0.004%
Нефть WTI
54.41
+0.004%
Золото
1214.4
-0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1081
+0.018%
Жилье Астана
1009
+0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.78 54.41 1214.4
+0.004% +0.004% -0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Президент сделал последнее предупреждение министру финансов

03.02.2017 14:56   1475   0

Глава государства заявил о необходимости изымать государственные деньги у тех, кто их вовремя не освоил.

«Есть такой термин - "освоение". В течение года операторы госпрограмм не берут средства. И в конце года начинают эти суммы раскидывать, лишь бы освоить. Дело в том, что во время защиты бюджета каждое министерство приходит, просит: "Давай", доказывает: "Дайте сюда". Значит, это все были необоснованные требования. А раз необоснованные - изъять эти деньги и отдать тем, кто осваивает», - заявил Н. Назарбаев.

Глава государства пояснил, что при распределении бюджета необходимо сокращать средства тем, кто их полностью не осваивает.

«Им лишь бы набрать денег. А ты всем раздаешь. Тебе поручен карман государства, казна. Ты защитник денег государства, который экономит их», - напомнил президент министру финансов РК Бахыту Султанову.

Президент поручил увольнять сотрудников органов, оказывающих давление на бизнес...
Нурсултан Назарбаев распорядился увольнять сотрудников правоохранительных органов, которые возбуждают дела против бизнесменов. «Только за пос...

«Я один раз говорил, искать пути рационального использования госсредств. Вот теперь даю второе предупреждение. Смотри, третье для тебя будет плачевным», - предупредил Нурсултан Назарбаев, обращаясь к Бахыту Султанову. 

Минфин РК снизил налоговые претензии к РД КМГ до 13,5 млрд тенге

«Все мы госслужащие. Служить государству, народу. Так давайте будем служить! Экономить каждую копейку государства. Чтобы без толку не уходили. Неужели я должен один заниматься этим? Вам дали бюджет, вы должны думать, как сэкономить. Если экономят, надо выделять им. Точно также и по кадрам. Если министерства, ведомства сокращают на 10 процентов служащих, оставляем деньги, чтобы он заплатил лучшим рабочим, увеличил зарплату. Чтобы с меньшим количеством людей выполнять эту работу», - добавил глава государства.

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    5

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    7

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    10

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    4

Цифра дня
182
человека
осуждены по террористическим статьям в РК за 2016 год
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное