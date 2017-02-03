Президент сделал последнее предупреждение министру финансов

Глава государства заявил о необходимости изымать государственные деньги у тех, кто их вовремя не освоил.

«Есть такой термин - "освоение". В течение года операторы госпрограмм не берут средства. И в конце года начинают эти суммы раскидывать, лишь бы освоить. Дело в том, что во время защиты бюджета каждое министерство приходит, просит: "Давай", доказывает: "Дайте сюда". Значит, это все были необоснованные требования. А раз необоснованные - изъять эти деньги и отдать тем, кто осваивает», - заявил Н. Назарбаев.

Глава государства пояснил, что при распределении бюджета необходимо сокращать средства тем, кто их полностью не осваивает.

«Им лишь бы набрать денег. А ты всем раздаешь. Тебе поручен карман государства, казна. Ты защитник денег государства, который экономит их», - напомнил президент министру финансов РК Бахыту Султанову.

«Я один раз говорил, искать пути рационального использования госсредств. Вот теперь даю второе предупреждение. Смотри, третье для тебя будет плачевным», - предупредил Нурсултан Назарбаев, обращаясь к Бахыту Султанову.

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«Все мы госслужащие. Служить государству, народу. Так давайте будем служить! Экономить каждую копейку государства. Чтобы без толку не уходили. Неужели я должен один заниматься этим? Вам дали бюджет, вы должны думать, как сэкономить. Если экономят, надо выделять им. Точно также и по кадрам. Если министерства, ведомства сокращают на 10 процентов служащих, оставляем деньги, чтобы он заплатил лучшим рабочим, увеличил зарплату. Чтобы с меньшим количеством людей выполнять эту работу», - добавил глава государства.