Проблемные объекты "Азбуки жилья" введены в эксплуатацию

Проблемные объекты "Азбуки жилья" ЖК Айсанам и ЖК Тумар введены в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба акимата Астаны.

Как сообщают в акимате столицы, в результате проведенной работы межведомственной комиссии оказано содействие застройщикам ЖК «Айсанам» и ЖК «Тумар» в получении разрешительных документов, а также оформлении документов по вводу в эксплуатацию. Таким образом, у инвесторов 920 квартир указанных объектов появилась возможность произвести регистрацию прав собственности жилья, в которые были вложены их средства.

"В акимате Астаны на постоянной основе находятся на контроле проблемные вопросы, связанные с завершением объектов жилищного строительства", - говорится в сообщении акимата Астаны.