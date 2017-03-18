РК и Финляндия создадут рабочие группы в энергетике, образовании и транспорте

В столице Финляндской Республики Хельсинки состоялось 10-ое заседание казахстанско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) под председательством министра энергетики Республики Казахстан Каната Бозумбаева и министра внешней торговли и развития Финляндской Республики Кай Мюкканена.

Главным итогом работы МПК стала договоренность о создании рабочих групп в сфере энергетики, образования, транспорта и сельского хозяйства для выработки конкретных предложений.

Разрабатываемая Правительством РК Программа «Цифровой Казахстан», создание на базе «Астана ЭКСПО-2017» международного технопарка IT-стартапов, а также открытие Центра зеленых технологий под эгидой ООН станут платформами для вывода отношений на качественно новый уровень взаимодействия.

Кай Мюкканен выразил заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества с Казахстаном - стратегическим партнером Финляндии в Центральной Азии. Так, на сегодняшний день 90% товарооборота с пятью странами региона приходится на РК. В перспективе Казахстан будет играть важную роль в развитии современной транспортно-логистической сети между ЕС и КНР.

В свою очередь, Кай Мюкканен выразил заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества с Казахстаном - стратегическим партнером Финляндии в Центральной Азии. Так, на сегодняшний день 90% товарооборота с пятью странами региона приходится на РК. В перспективе Казахстан будет играть важную роль в развитии современной транспортно-логистической сети между ЕС и КНР.

Показательным примером взаимовыгодного сотрудничества является запуск летом текущего года контейнерного поезда по «Восточному транспортному коридору», по которому время перевозки грузов из КНР в ЕС займет всего 10 суток.

В ходе пленарного заседания МПК был проведен обзор текущей экономической ситуации в РК и ФР, отмечена положительная динамика роста ВВП, основных макроэкономических показателей, поэтапного восстановления экономической конъюнктуры под воздействием прироста инвестиций, повышения объемов экспорта, а также развития производства. В ходе обмена мнениями стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению взаимовыгодной кооперации в сфере транспорта, образования, улучшения визового режима, охраны окружающей среды, здравоохранения и культуры, а также в рамках ЭКСПО-2017 и по линии таможенных служб двух стран.

Было отмечено, что третий этап социально-экономической модернизации РК придаст мощный импульс более тесному и активному экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Финляндией. К примеру, качественно новые возможности для взаимодействия открываются в сфере энергоэффективности, атомной энергетики, горнодобывающей промышленности.