Rolls-Royce признал, что подкупал чиновников Казахстана и еще пяти стран

С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?

Цитата дня

Я считаю, что не важно, кто был до тебя, нужно работать самому. Хорошо, ответственно, честно выполнять поручения руководства. Быть честным со своими сотрудниками, честным по отношению к гражданам. Тогда все получится

Тимур Сулейменов

Министр национальной экономики РК