Россиянам запретят покупать некоторые продукты из Казахстана

Российское правительство запретит оборот в стране отдельных товаров, ввезенных из государств — партнеров по ЕАЭС. Для россиян это может означать запрет на покупку так называемых санкционных продуктов, сообщает РБК.

Правительство получит право запрещать оборот в России товаров, поступающих из других стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС, объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию). Соответствующий законопроект подготовлен Минфином; в понедельник, 13 февраля, его одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности.

Под запрет могут попасть товары, которые ввозятся в страны — союзницы России из третьих государств по правилам, отличным от принятых в ЕАЭС и России, следует из законопроекта (есть у РБК). Речь идет, в частности, о товарах, в отношении которых в других странах ЕАЭС действуют заниженные ввозные пошлины либо их импортерам предоставляются не предусмотренные в ЕАЭС льготы. Кроме того, правительство сможет запретить оборот товаров, ввоз которых в Россию из третьих стран запрещен или ограничен, и «иные категории товаров, определяемых указами президента России», сказано в законопроекте.



Цель документа — запрет на сбыт товаров из стран Всемирной торговой организации (ВТО), поступающих в Россию через территории государств — союзников по ЕАЭС, в первую очередь через Казахстан.

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Казахстан вынужденно снизил ввозные пошлины на большое количество товаров после вступления в ВТО в конце 2015 года. Средняя ставка таможенного тарифа для Казахстана сократилась до 6,5% по сравнению с 10,4% в ЕАЭС. В 2017 году сниженные по сравнению с единым таможенным тарифом ЕАЭС пошлины действуют в Казахстане в отношении 1914 товаров, сообщила в интервью «Коммерсанту» министр торговли ЕЭК Вероника Никишина.

По таким пошлинам ввозится примерно треть от объема товаров, которые идут в Казахстан из Китая, — именно китайские товары в основном и будет затрагивать законопроект Минфина РФ, отмечает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

В частности, заниженными ввозными пошлинами облагаются рыба и продукты животного происхождения, молочная и фармацевтическая продукция, сельхозтовары, оборудование и транспортные средства. Остальные страны ЕАЭС опасались реэкспорта заведомо более дешевых товаров на свои территории, и Казахстан обещал не допустить этого: предпринимателей, которые планируют вывозить такие товары в другие страны союза, обязали платить за них по ставкам, принятым в ЕАЭС. Но из-за отсутствия таможенного контроля на границе товары по сниженным ставкам все равно ввозятся в Россию.

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