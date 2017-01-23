Руководство НПП «Атамекен» доложило Н. Назарбаеву об итогах палаты за 2016 год

Председатель президиума Тимур Кулибаев и председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов проинформировали главу государства об итогах деятельности Национальной палаты за 2016 год, развитии бизнес-сообщества в республике, а также планах на предстоящий период.

Президент Казахстана отметил, что Правительство постоянно ведет целенаправленную работу по поддержке бизнеса.

"На систематической основе проводится работа по своевременному внесению изменений в законодательные акты, сокращено количество проверяющих организаций, отменены плановые проверки. Предприниматели активно участвуют в законодательном процессе, что должно способствовать увеличению доли бизнеса в ВВП страны", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также глава государства обратил внимание, что принимаемые государством меры для развития предпринимательства в стране должны обеспечить соответствующую отдачу со стороны бизнес-сообщества.

"Бизнесу пора отвечать на проявленные со стороны государства заботу, внимание и поддержку. Необходимо работать над постоянным привлечением граждан в сферу предпринимательства, наращиванием его доли в экономике страны", - отметил президент.

Отечественные авиаперевозчики считают энергетическую безопасность отрасли уязвимой

Руководство Палаты сообщило, что доля малого и среднего бизнеса в настоящее время занимает 25% от ВВП, в ней занято более 3 млн человек. В 2016 году произведено продукции на 11,2 трлн тенге, что на 6% больше в сравнении с 2015 годом.

Также председатель правления подчеркнул, что по поручению главы государства осуществляется ревизионная работа в разрешительной и контрольно-надзорной сферах, результатом которой явились значительные сокращения разрешительных документов и отмена плановых проверок.

"Совместно с Генеральной прокуратурой, депутатами Парламента нами проводится пересмотр санитарно-эпидемиологических требований в различных сферах деятельности малого и среднего бизнеса", - отметил Мырзахметов.

Кроме того, руководством Национальной палаты было доложено о проводимой работе в части создания мобильных сервисов для оптимизации и эффективности работы отечественных предпринимателей.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.