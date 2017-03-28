Рустам Журсунов: "Практика работы СК "Фармация" является болезненным вопросом"

Работа СК "Фармация" не обеспечивает экономии бюджетных средств.

Об этом сообщил заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Рустам Журсунов на селекторном совещании на тему "Результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения" в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции.

"Давайте вспомним, СК "Фармация" организовывалась у нас по малайзийскому опыту. Четыре задачи ставились, из которых первая - экономия бюджетных средств. Какая экономия? В 2010 году 31,3 млрд тенге, а в 2016 году 115 миллиардов тенге. Причем здесь по сути СК "Фармация" выступает буфером. Мы посчитали, по нашим расчетам, порядка 9 процентов накрутки. Извините, проверили, монополистический доход составил 26,7 миллиарда тенге. Штраф только 1,3 миллиарда тенге. Посмотрите на жалобы предпринимателей. Далее внедрение международных стандартов. Где электронная торговля? Где предквалификация? Никаких международных стандартов мы не видим", - сказал Р.Журсунов.

По его словам, в НПП "Атамекен" сомневаются в целесообразности существования единого оператора закупок лекарственных препаратов в таком виде. Р.Журсунов подчеркнул, что практика работы СК "Фармация" является болезненным вопросом. В связи с этим, в НПП "Атамекен" этот вопрос обсуждался и были внесены рекомендации, но ничего не изменилось в вопросах закупок и других.