Саудовская Аравия хочет добиться цены на нефть $60 за баррель

Это отметка, которая, как считают крупнейший производитель в ОПЕК и его партнеры в Персидском заливе - ОАЭ, Кувейт и Катар, привлечет инвестиции в новые месторождения, но не приведет к скачку добычи сланцевой нефти в США, сообщили источники, передает investing.com.

ОПЕК, Россия и другие нефтедобытчики в 2016 году договорились сократить добычу примерно на 1,8 млн баррелей в сутки с 1 января. Первое сокращение за восемь лет направлено на рост цен и устранение избытка предложения.

Нефть марки Brent подорожала более чем на 14% с момента заключения пакта, но всё ещё торгуется вблизи $56 за баррель, несмотря на рекордное выполнение соглашения странами ОПЕК и не входящими в организацию.

Эр-Рияд и партнеры по ОПЕК в Персидском заливе говорят, что надеются на продолжение роста цен на нефть, поскольку низкая стоимость оказывает давление на их финансовое состояние и порождает беспокойство о дефиците запасов в будущем.

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Источник в отрасли за пределами Персидского залива сказал, что "ОПЕК - и особенно саудиты - хотят роста цен" не только для инвестиций, но также поскольку Эр-Рияд хочет продать долю в государственном нефтяном гиганте Saudi Aramco.‎

С середины 2014 года были отменены или отложены нефтяные проекты общей стоимостью свыше $1 трлн. Снижение инвестиций в будущие нефтяные проекты подстегнуло беспокойство о возможном дефиците запасов и резком скачке цен.

На разработку нефтяных месторождений до начала добычи требуется около четырёх лет, в то время как американскую сланцевую нефть можно добывать спустя несколько месяцев после соответствующего решения.

"В целом цена около $60 в этом году будет удовлетворительной. Она не приведёт к столь большому росту добычи сланцевой нефти", - сказал один источник в ОПЕК, отметив, что производство сланцевой нефти, как ожидается, увеличится примерно на 300.000 баррелей в сутки в текущем году.

Американские добытчики сланцевой нефти начали наращивать производство вновь, когда цена нефти достигла $50 за баррель в мае 2016 года после двух лет снижения из-за перенасыщения мировых рынков, наблюдавшегося с середины 2014 года.

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Число буровых установок в США выросло более чем на 280 с конца мая, и Управление энергетической информации (EIA)прогнозирует, что добыча на внутреннем рынке США увеличится на 430.000 баррелей в сутки в период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года.

Источник в нефтяной отрасли в Персидском заливе сказал, что ОПЕК и страны вне организации могут продлить соглашение об ограничении производства, поскольку возвращение к политике неограниченной добычи может привести к падению цен и вновь дестабилизировать рынок.