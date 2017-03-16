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Система ЭРА-ГЛОНАСС отключена в Казахстане

16.03.2017 11:10   580   0
Система ЭРА-ГЛОНАСС, стартовавшая в Казахстане вслед за Россией, отключена указанием вышестоящих организаций на два месяца в связи с антитеррористическими мерами, передает ИА REGNUM.
 
После возврата в рабочее состояние ЭРА-ГЛОНАСС сменится казахстанской системой реагирования и информирования — ЭВАК, которая должна начать свою работу до конца 2017 года. Обе системы будут синхронизированы.
 
Стартовавшая в рабочем режиме российская ЭРА-ГЛОНАСС готовится претерпеть изменения функционала. Таким образом, ситуацию с ввозом авто на территорию РФ ждут послабления.
 
В функциях ЭВАК перемен не ожидается: ситуация с ввозом авто на территорию Казахстана, в отличие от РФ, кардинально не изменится.
 
На данный момент во всех крупных региональных центрах Казахстана, а также Астане и Алматы, созданы рабочие места операторов ЭВАК, базирующиеся в департаментах по чрезвычайным ситуациям. Система прошла тестирование в декабре прошлого года.
 
В Казахстане предприятием АЗИЯ АВТО, расположенном в Усть-Каменогорске, выпускаются две модели авто, оснащаемых ЭРА-ГЛОНАСС - это седан LadaVesta и хэтчбек LadaXray. Кроме этого в декабре 2016 года на конвейер АЗИЯ АВТО встал весь модельный ряд Lada. Помимо российских авто предприятие выпускает Chevrolet, Kia и Skoda.
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  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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