Система ЭРА-ГЛОНАСС отключена в Казахстане

Система ЭРА-ГЛОНАСС, стартовавшая в Казахстане вслед за Россией, отключена указанием вышестоящих организаций на два месяца в связи с антитеррористическими мерами, передает ИА REGNUM.

После возврата в рабочее состояние ЭРА-ГЛОНАСС сменится казахстанской системой реагирования и информирования — ЭВАК, которая должна начать свою работу до конца 2017 года. Обе системы будут синхронизированы.

Стартовавшая в рабочем режиме российская ЭРА-ГЛОНАСС готовится претерпеть изменения функционала. Таким образом, ситуацию с ввозом авто на территорию РФ ждут послабления.

В функциях ЭВАК перемен не ожидается: ситуация с ввозом авто на территорию Казахстана, в отличие от РФ, кардинально не изменится.

На данный момент во всех крупных региональных центрах Казахстана, а также Астане и Алматы, созданы рабочие места операторов ЭВАК, базирующиеся в департаментах по чрезвычайным ситуациям. Система прошла тестирование в декабре прошлого года.

В Казахстане предприятием АЗИЯ АВТО, расположенном в Усть-Каменогорске, выпускаются две модели авто, оснащаемых ЭРА-ГЛОНАСС - это седан LadaVesta и хэтчбек LadaXray. Кроме этого в декабре 2016 года на конвейер АЗИЯ АВТО встал весь модельный ряд Lada. Помимо российских авто предприятие выпускает Chevrolet, Kia и Skoda.