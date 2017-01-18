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США обвинили Qualcomm в нарушениях антимонопольного законодательства

18.01.2017 15:03   1654   0

Власти США подали иск против компании Qualcomm из-за нарушения антимонопольного законодательства в области патентного лицензирования. Иск был подан Федеральной комиссией по торговле, сообщают Hi-tech Вести.

Комиссия обвинила Qualcomm в том, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением в поставках коммуникационных процессоров, используемых в смартфонах и планшетах. Qualcomm якобы требовала с производителей устройств повышенные лицензионные отчисления, если они, помимо ее продукции, использовали в своих моделях чипы конкурентов.

В документе FTC говорится, что Qualcomm подозревается в применении схемы «нет лицензии — нет микрочипов». Компании также вменяется отказ лицензирования технологий, защищённых патентами, которые относятся к основополагающим для отрасли (Standard Essential Patents, SEP). Наконец, Qualcomm обвиняется в заключении с Apple необоснованных эксклюзивных соглашений в обмен на отказ «яблочной» империи от приобретения продукции других поставщиков Baseband-процессоров.

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В Qualcomm, разумеется, обвинения в свой адрес отрицают. Компания настаивает, что её бизнес способствует развитию технологий мобильной связи по всему миру. Претензии FTC же якобы основаны на «неправильном представлении» о текущем состоянии мобильной отрасли.

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Как сообщило агенство Reuters, иск был подан в окружной суд США Северного округа штата Калифорния в Сан-Хосе. 

Ценные бумаги Qualcomm подешевели на 4%. Американские власти намерены добиваться судебного постановления, запрещающего Qualcomm использование неконкурентной бизнес-практики.

Справка:

Qualcomm — компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи, а также SoC, расположенная в Сан-Диего, Калифорния, США.

 

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