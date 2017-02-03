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Страны ЕАЭС определят сроки устранения препятствий на внутренних рынках Союза

03.02.2017 16:10   681   0

Препятствия и ограничения на внутренних рынках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны быть внесены в специальные «дорожные карты». Этот и другие вопросы по устранению препятствий для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы внутри Союза 1 февраля рассмотрены на первом заседании профильного Консультативного комитета.

«Главы государств-членов неоднократно отмечали важность функционирования внутреннего рынка нашего Союза без барьеров, изъятий и ограничений, – отметила председатель Консультативного комитета, член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян. – Сейчас мы активизируем эту работу, и Консультативный комитет, который сегодня начинает свою деятельность, является одним из инструментов повышения эффективности в этом направлении. Страны заинтересованы, чтобы рынок ЕАЭС функционировал как единый. Безусловно, мы будем двигаться, исходя из приоритетов стран, учитывая все предложения».

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Члены Комитета оценили существующие нормы права Союза и пришли к единому мнению, что ряд положений нуждается в обновлении. Одно из них касается препятствий на союзном рынке. Изъятия и ограничения – это допустимые препятствия на внутренних рынках ЕАЭС, предусмотренные Договором о Союзе как исключения либо пробелы, к сокращению которых государствам-членам нужно стремиться. В ближайшие несколько месяцев будут созданы специальные «дорожные карты», где будут прописаны изъятия и ограничения по направлениям деятельности и планы по их устранению каждой страной-участницей в соответствии с ее экономическими возможностями.

Кроме того, на заседании обсудили подготовку методологии разделения препятствий на барьеры, изъятия и ограничения, а также порядок ведения их реестра. Эти документы станут нормативной основой для дальнейшей работы по выявлению и устранению проблем на внутренних рынках Союза и сделают ее более эффективной.

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