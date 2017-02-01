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Тигран Саркисян: Мы должны продемонстрировать реальную выгоду от создания единого рынка товаров и услуг

01.02.2017 09:00   392   0

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 31 января рассмотрела вопросы снижения ставок таможенных пошлин, формирование цивилизованных прозрачных рынков, устранение барьеров в торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Открывая заседание, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил, что президенты государств ЕАЭС ставят перед Комиссией «глобальные амбициозные задачи, которые соответствуют приоритетам развития стран Союза, их видению будущего. Решения, которые принимаются ЕЭК, должны помогать в достижении этих целей. Только так мы сможем продемонстрировать всем реальную пользу нашей интеграции и выгоды от создания единого рынка товаров и услуг, финансовых и человеческих ресурсов».

Председатель ЕЭК обратил внимание, что в обращении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в качестве главных направлений развития страны в 2017 году выделены векторы, которые также значимы и для ЕАЭС. Это оцифровка экономики и совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры.

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В рамках создания интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Коллегия ЕЭК утвердила требования к одному из её компонентов, объединяющему базы данных агропромышленного комплекса стран Союза. Предусматривается создание семи общих интернет-ресурсов, включая единый реестр сортов сельскохозяйственных растений, прогнозные показатели развития, базу данных о племенных животных и селекционных достижениях в области племенного животноводства и научно-исследовательскую деятельность.

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Пользователи смогут моделировать производство с учетом изменения спроса товаров и услуг на рынке, оценивать ситуацию по обеспечению продовольственной безопасности.

Еще одним важным решением Коллегии ЕЭК стало одобрение рекомендации, согласно которой странам ЕАЭС предлагается информировать заинтересованных физических и юридических лиц о возможности сообщать в Комиссию об ограничениях и барьерах на внутренних рынках Союза. В том числе это можно делать с помощью специального информационного ресурса.

«Мы постоянно занимаемся выявлением и устранением препятствий на внутреннем рынке Союза, – заявила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. – Однако страны – это живой организм, и в результате тех или иных действий государственных органов могут возникать новые препятствия. Чаще они сразу попадают в поле нашего зрения, но иногда нет. Поэтому мы призываем государственные органы, бизнес, граждан наших стран сообщать о трудностях, с которыми они сталкиваются на рынках ЕАЭС».

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Одним из центральных вопросов  обсуждения стал отчет о первых итогах реализации пилотного проекта по маркировке изделий из меха в 2016 году. Факты, приведенные членом Коллегии (министром) по торговле ЕЭК Вероникой Никишиной, показывают, что решение о введении электронных меток в России и Беларуси полностью оправдало себя. «Например, в России оборот товаров вырос примерно девятикратно. При этом 20 % участников рынка, ранее не предоставлявшие отчетность в налоговые органы, легализовали свой бизнес», – отметила министр ЕЭК. Коллегия ЕЭК одобрила предложение о рассмотрении на ближайшем Совете Евразийской экономической комиссии вопроса о развитии системы маркировки в Союзе. Эти меры позволят поддержать добросовестный бизнес и «обелить» целые сегменты рынка.

Коллегия ЕЭК одобрила временное обнуление и снижение ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров для кожевенно-обувной промышленности: эфироспирты и их производные, а также поверхностно-активные средства. Они используются в этой отрасли в качестве отделочных материалов.

«Нулевая ставка будет действовать с 1 марта 2017 года по 28 февраля 2019 года включительно, – пояснила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина. – Данная мера направлена на оказание поддержки производителям кожевенной, кожгалантерейной продукции и обуви. Снижение таможенной пошлины позволит сократить издержки и увеличит рентабельность производства, а также повысит конкурентоспособность производителей данных видов продукции».

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Окончательное решение по обнулению и снижению ставок примет Совет Комиссии 10 февраля 2017 года. 

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