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Тимур Кулибаев определил приоритеты развития бизнеса в Алматы и Астане

21.01.2017 15:36   1088   0

Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимур Кулибаев встретился с руководством Палат предпринимателей Алматы и Астаны. Председатель Регионального совета Палаты предпринимателей Алматы Ерлан Стамбеков проинформировал о деятельности структур Палаты в Алматы.

По словам Ерлана Стамбекова, в мегаполисе успешно работают Центры обслуживания предпринимателей, проведена активная паспортизация городских объектов для приватизации, особое внимание уделяется вопросам защиты прав предпринимателей.

"Об успешной работе алматинского подразделения Палаты можно судить по такому факту: план работ Центров обслуживания предпринимателей выполнен на 144%, также приватизировано более чем 1800 объектов в целях разгосударствления и передачи их в предпринимательскую среду. Региональная палата проводит эффективную работу по защите прав предпринимателей, в том числе представляя их интересы в судах", - сообщил спикер.

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Глава НПП уделил особое внимание вопросам развития туризма в Алматы, где уже существуют инфраструктурные и иные объекты. Он также подчеркнул активность предпринимательского сообщества города, его готовность при правильном подходе и объединяющей идее увеличить существующие и создать новые объекты и сервисы туристического кластера. Как отметил Тимур Кулибаев, Алматы - готовый для туризма город. По его мнению, очень важно создать единую программу, своего рода план развития туризма в Алматы.

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Председатель Регионального совета Палаты предпринимателей Астаны Даурен Жаксыбек в своем отчете перед главой НПП акцентировал внимание на конкретных примерах эффективной работы региональной палаты предпринимателей. Например, Палата в целях решения проблемы с дефицитом мест в детских садах организовала круглый стол с участием ассоциации детских садов, госорганов и организаций. Как выяснилось, несмотря на острую нехватку мест в детских садах, в столице - один из самых низких в стране уровней подушевого финансирования для частных дошкольных организаций.

"Совместная работа столичной Палаты с акиматом и маслихатом города позволила увеличить объем подушевого финансирования для детских садов в Астане на 45%. И, как результат, можно ожидать повышения их инвестиционной привлекательности", - заявил Даурен Жаксыбек.

Даурен Жаксыбек также рассказал, что Палатой выявлено 25 административных барьеров регионального значения, 10 из которых устранены. Доказательством эффективной работы в этом направлении служат цифры: защищены интересов столичных предпринимателей на сумму в 2,47 млрд тенге в результате совместной работы с прокуратурой и госорганами.

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Отмечая существующие барьеры, Председатель Президиума Тимур Кулибаев выделил пути их устранения, и высказал мнение о том, что любой прогресс в любой сфере главного города страны нацелен на повышение качества жизни, на то, чтобы сделать город, действительно, удобным для жизни. По его словам, Астана как раз и должна служить прогрессом в этом вопросе, и в частности, в сфере медицины. «Астана должна стать медицинским хабом не только для Казахстана, но и для всего региона, учитывая наличие уникальных медицинских учреждений", - отметил Тимур Кулибаев.

Глава НПП акцентировал внимание на важности повышения местного содержания в закупках товаров и услуг в столице, подчеркнув, что для этого нужно кардинально решить важнейшие вопросы повышения качества отечественных товаров и услуг.

Подводя итоги встречи, Тимур Кулибаев дал общие рекомендации для руководства не только алматинской и столичной палат, но и для всех РПП: работать над дальнейшим повышением прозрачности работы региональных подразделений, а также обеспечением более широкого освещения деятельности Палаты в СМИ с целью донесения до населения проводимой работы Нацпалаты в регионах страны.

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  • Источник:
  • НПП Атамекен
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млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
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Клаус Шваб
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