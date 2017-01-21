Тимур Кулибаев определил приоритеты развития бизнеса в Алматы и Астане

Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимур Кулибаев встретился с руководством Палат предпринимателей Алматы и Астаны. Председатель Регионального совета Палаты предпринимателей Алматы Ерлан Стамбеков проинформировал о деятельности структур Палаты в Алматы.

По словам Ерлана Стамбекова, в мегаполисе успешно работают Центры обслуживания предпринимателей , проведена активная паспортизация городских объектов для приватизации, особое внимание уделяется вопросам защиты прав предпринимателей .

"Об успешной работе алматинского подразделения Палаты можно судить по такому факту: план работ Центров обслуживания предпринимателей выполнен на 144%, также приватизировано более чем 1800 объектов в целях разгосударствлен ия и передачи их в предпринимательс кую среду. Региональная палата проводит эффективную работу по защите прав предпринимателей , в том числе представляя их интересы в судах", - сообщил спикер.

Глава НПП уделил особое внимание вопросам развития туризма в Алматы, где уже существуют инфраструктурные и иные объекты. Он также подчеркнул активность предпринимательс кого сообщества города, его готовность при правильном подходе и объединяющей идее увеличить существующие и создать новые объекты и сервисы туристического кластера. Как отметил Тимур Кулибаев, Алматы - готовый для туризма город. По его мнению, очень важно создать единую программу, своего рода план развития туризма в Алматы.

Госсектор сократил свое участие в прямом инвестировании в экономику

Председатель Регионального совета Палаты предпринимателей Астаны Даурен Жаксыбек в своем отчете перед главой НПП акцентировал внимание на конкретных примерах эффективной работы региональной палаты предпринимателей . Например, Палата в целях решения проблемы с дефицитом мест в детских садах организовала круглый стол с участием ассоциации детских садов, госорганов и организаций. Как выяснилось, несмотря на острую нехватку мест в детских садах, в столице - один из самых низких в стране уровней подушевого финансирования для частных дошкольных организаций.

"Совместная работа столичной Палаты с акиматом и маслихатом города позволила увеличить объем подушевого финансирования для детских садов в Астане на 45%. И, как результат, можно ожидать повышения их инвестиционной привлекательност и", - заявил Даурен Жаксыбек.

Даурен Жаксыбек также рассказал, что Палатой выявлено 25 административных барьеров регионального значения, 10 из которых устранены. Доказательством эффективной работы в этом направлении служат цифры: защищены интересов столичных предпринимателей на сумму в 2,47 млрд тенге в результате совместной работы с прокуратурой и госорганами.

Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Высшего Судебного совета

Отмечая существующие барьеры, Председатель Президиума Тимур Кулибаев выделил пути их устранения, и высказал мнение о том, что любой прогресс в любой сфере главного города страны нацелен на повышение качества жизни, на то, чтобы сделать город, действительно, удобным для жизни. По его словам, Астана как раз и должна служить прогрессом в этом вопросе, и в частности, в сфере медицины. «Астана должна стать медицинским хабом не только для Казахстана, но и для всего региона, учитывая наличие уникальных медицинских учреждений", - отметил Тимур Кулибаев.

Глава НПП акцентировал внимание на важности повышения местного содержания в закупках товаров и услуг в столице, подчеркнув, что для этого нужно кардинально решить важнейшие вопросы повышения качества отечественных товаров и услуг.

Подводя итоги встречи, Тимур Кулибаев дал общие рекомендации для руководства не только алматинской и столичной палат, но и для всех РПП: работать над дальнейшим повышением прозрачности работы региональных подразделений, а также обеспечением более широкого освещения деятельности Палаты в СМИ с целью донесения до населения проводимой работы Нацпалаты в регионах страны.

Rolls-Royce признал, что подкупал чиновников Казахстана и еще пяти стран