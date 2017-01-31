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Тимур Сулейменов: МНЭ разработает масштабный пакет мер по дерегулированию бизнеса

31.01.2017 17:16   378   0

Министерство национальной экономики разработает масштабный пакет мер по дерегулированию бизнеса, который позволит увеличить долю МСБ в экономике республики, сообщил глава ведомства Тимур Сулейменов.  

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании народу отметил необходимость кардинального улучшения и расширения бизнес-среды. Одной из стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%. Президент отметил, что существующая регулятивная нагрузка на бизнес несовместима с задачей создания новой модели роста. Перед правительством стоит задача по разработке к 1 июля системных мер по дерегулированию бизнеса. 

"Одним из приоритетов послания было масштабное дерегулирование экономики. Больше всех получит от этого дивидендов и выгод малый и средний бизнес. Крупный бизнес всегда имеет целый штат юридических, налоговых советников и других консультантов, которые помогают ему лавировать среди большого количества регуляторных норм", - сказал Сулейменов на пресс-конференции во вторник в Астане.

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Он добавил, что к 1 июля будет разработан конкретный пакет по масштабному дерегулированию. "Мы этим занимаемся", - сказал министр.

По его словам, будет проделана работа для снижения издержек бизнеса, связанных с избыточным регулированием и услугами естественных монополий. 

Кроме этого, министр отметил, что стоит задача "пересмотреть бюджетные приоритеты, перенести расходы с неэффективных программ на новые проекты".

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По мнению Сулейменова, "важным элементом является то, что президент сказал о совершенствовании бюджетных процедур". 

"Сейчас участие государства в экономике достаточно велико. Мы большие ресурсы вкладываем в экономику, но из-за того, что процедуры бюджетного законодательства, законодательства госзакупок у нас достаточно забюрократизированы,  деньги до реальной экономики, до реальных подрядчиков, которые осуществляют работы, строят школы, садики, дороги, доходят поздно. Это влияет на качество, на объем освоения, на объем фактически оказанных работ и услуг", - сказал министр.

Он отметил, что Министерство национальной экономики будет работать в этом направлении и  подготовит изменения в Бюджетный кодекс в этой связи. 

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