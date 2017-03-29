Девять лучших стран для открытия бизнеса

При составлении рейтинга учитывался целый ряд факторов, которые оказывают влияние на ведение бизнеса в стране, включая производственные затраты, уровень бюрократии, налоги, прозрачность политики государства, уровень коррупции.

- Панама – это «налоговый рай», который привлекает капиталы со всего мира. Здесь очень благоприятный налоговый климат, однако Панама считается более коррумпированной страной.

- Люксембург считается «налоговым раем», благодаря благоприятному налоговому климату, который привлекает предпринимателей со всего мира.

- В Швейцарии очень благоприятный налоговый климат, прозрачная политика государства, низкий уровень коррупции. Кроме того, страна входит в число лидеров по качеству жизни.

- В Дании низкий уровень коррупции, высокий уровень прозрачности, а кроме того, большое число квалифицированной рабочей силы. Средний ВВП на душу населения - $45 700.

- Финляндия обладает высоким уровнем прозрачности государственной политики и низким уровнем коррупции.

- Швеция основывается на капитализме и свободном рынке. Несмотря на то, что налоговый климат не так благоприятен, как в других странах, Швеция заняла довольно высокое место в рейтинге благодаря высокому уровню прозрачности государственной политики и практически отсутствию коррупции.

- ВВП Канады на душу населения - £36 300, в стране развиты высокие технологии. Сектор услуг – самый большой драйвер роста экономики Канады.

- Новая Зеландия отличается развитой туристической индустрией, а также сильным рынком экспорта, особенно в сфере сельского хозяйства.

- Норвегия отличается высокими налоговыми ставками, а общий уровень налоговой нагрузки – от 40 до 45% ВВП. Значимыми факторами являются уровень прозрачности в стране и отсутствие коррупции.