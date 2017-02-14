В 2017 году в рамках «Нурлы жол» построят и реконструируют более 4 тысяч км автодорог

На 2017-2019 годы предусмотрена реализация 23 проектов в автодорожной сфере протяженностью 4,4 тысячи км на сумму 1,7 трлн тенге, сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе заседания Правительства Республики Казахстан.

За счет выделенных средств будут продолжены работы на 7 переходящих проектах - Астана-Караганда, Центр-Восток, Бейнеу-Актау, Центр-Запад, Капшагай-Талдыкорган, Астана – Петропавловск и Уральск-Каменка, где по итогам года планируется завершить работы на 602 км дорог.

За счет средств из республиканского бюджета планируется начать 8 новых проектов общей протяженностью свыше 1 тыс км. Финансирование еще 8 проектов протяженностью 2 184 км предусмотрено за счет займов международных финансовых институтов.

В целом в текущем году планируется охватить строительством и реконструкцией 4,4 тыс км. и задействовать порядка 100 тысяч человек.