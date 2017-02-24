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В Алматы открыли ТЦ «Зеленый базар» после модернизации

24.02.2017 15:00   994   0

В Алматы состоялось официальное открытие торгового центра «Зеленый базар».

Объект введен в эксплуатацию в рамках программы модернизации торговых рынков. Площадь павильона составляет порядка 20 000 кв. м, 10 000 кв. м из которых занимает торговая площадь и 10 000 кв. м – двухъярусный паркинг на 400 машино-мест.

Стоимость проекта составила порядка 2,5 млрд тенге, создано более 500 рабочих мест.

Отмечается, что в Алматы модернизацию провели 11 рынков (Олжа, Салем, Аксай 3, Алатау 1, Алатау 2, Евразия, Юпитер, Довун, Акжар, Орбита, Карасу). Также 5 рынков (Каркара, Мехрениса, Саяхат, Тастак, Ак-Булак) ведут модернизацию и планируют завершить строительство торговых центров до конца текущего года. Кроме того, 40 рынков закончат модернизацию до конца 2022 года.

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В Алматы модернизация всех торговых рынков ведется во исполнение поручения главы государства по переводу торговли на современный формат.

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