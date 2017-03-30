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В Алматы презентовали проект реконструкции Арбата

30.03.2017 14:28   854   0

На реконструкцию Арбата в Алматы выделят от 3 млрд тенге, сообщил заместитель руководителя управления архитектуры Алматы, главный инженер Алмазхан Ахмеджанов.

«Первоначально начинаем от 3 млрд тенге. Это будут основные затраты города, здесь будет использоваться высококачественные стройматериалы. Наша задача сделать высококачественную работу», - сообщил он.

По его словам, работы по реконструкции начнутся весной, по замыслам проектировщиков проект реализуют за один сезон. Проект сделан по технической спецификации, разработанной управлением архитектуры и градостроительства. Проект планируется сделать удобным для всех категорий населения.

«Принудительно мы никого не заставляем сносить здесь что-либо, потому что мы надеемся на гражданскую ответственность наших бизнесменов. Вопрос стоит в том, чтобы наладить здесь красоту. Скорее всего, мы (акимат) поделимся с предпринимателями - город сделает пешеходные зоны, сделает водоотливы, водоотводы, посадит деревья. Предприниматели будут работать над тем, как улучшить свои фасады», - пояснил Ахмеджанов.

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Также ландшафтный дизайнер Роман Шнайдерман, который занимается реализацией проекта, сообщил, что в работе учитывались рекомендации датского архитектора Яна Гейла. Суть проекта в том, чтобы сделать город доступным для пешеходов и велосипедистов. 

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«Сейчас наш город ориентирован, к сожалению, на автотранспорт, у нас широкие дороги и пешеходы жмутся  по краям. У нас неорганизованный тротуар и очень много препятствий для передвижения велосипедистов, колясок и т. д. В связи с этой концепцией социально-ориентированного города, мы хотим, чтобы в городе было меньше машин и больше пешеходов. Сегодня практически все европейские города реконструированы подобным образом», - сказал Роман Шнайдерман.

На Арбате после реконструкции будет увеличена площадь озеленения, а также появятся новые насаждения больших деревьев. Также будут места для отдыха,  не будет препятствий  в виде бордюров для велосипедистов, пешеходов с колясками. Кроме того, в рамках реконструкции города, планируется сделать пешеходной улицу Панфилова. Она подойдет прямо к улице Жибек Жолы, таким образом, будет создана целая пешеходная сеть в «золотом квадрате».

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Также архитектор высказался по поводу торгового дома «Пассаж». «Этот проект предусматривает благоустройство улицы, поэтому будет предложено собственнику открыть боковые фасады, сделать их  прозрачными, чтобы можно было  воспользоваться услугами магазинов. Проект утвержден на общественных слушаниях  и градосоветом. Мы планируем этим летом начать проект. По срокам реализации его возможно за сезон сделать», - сказал Шнайдерман.

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  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

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  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    1

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    0

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    4

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    3

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Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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