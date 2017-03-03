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В Астане началось обсуждение поправок в Конституцию РК с участием Нурсултана Назарбаева

03.03.2017 10:31   338   0

В Астане началось совместное заседание палат Парламента с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На повестке дня проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК».

«В соответствии с пунктом 8 Регламента Парламент РК постановляет: внести в повестку дня совместного заседания палат Парламента на 3 марта 2017 года следующий вопрос - О проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» (первое чтение)», - говорится в повестке дня.

Напомним, конституционные изменения, предусматривающие передачу ряда полномочий от президента к Правительству и Парламенту, были инициированы самим главой государства Нурсултаном Назарбаевым.

В результате от казахстанцев поступило более 6 тыс. различных предложений, они затрагивают 63 статьи Конституции из 98 и охватывают все разделы Основного закона. Предложения разноплановые и не ограничиваются только проектом, вынесенным на всенародное обсуждение.

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«Мы сегодня собрались для решения еще одного исторического вопроса для нашей страны. Как вы знаете, в январе я инициировал конституционную реформу, в связи с чем был подготовлен проект закона, который в течение месяца всенародно обсуждался. Политические партии, общественные объединения, активисты и граждане активно участвовали в обсуждении. Опубликовано более 6 тысяч материалов по теме. Некоторые статьи вызвали особое внимание граждан. По результатам обсуждения поступило более 6 тысяч предложений. Как говорится, дело, решенное совместными усилиями, не имеет недостатков», - сказал Нурсултан Назарбаев.

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Президент отметил, что в ходе всенародного обсуждения, несмотря на то, что все предложения были поддержаны, в изменении статьи 26 были выявлены противоречия. Это касается вопросов собственности. С учетом того, что любое политическое решение должно быть взвешенное, решили статью 26 оставить в старой редакции без изменений.

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