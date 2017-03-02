В Астане обсудили вопросы трансформации и приватизации активов «Самрук-Казына»

Глава Умирзак Шукеев и представители руководства Фонда информировали о ходе трансформации АО «ФНБ «Самрук-Казына», процессе приватизации активов группы компаний и имеющихся возможностях для зарубежных партнеров, передает пресс-служба МИД РК.

В приветственной речи Первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди информировал участников мероприятия о проводимой внешнеполитическим ведомством работе по реализации послания Президента РК Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в частности, по переформатированию экономической дипломатии на инвестиционно-экспортном направлении. Отдельным фокусом в работе МИД, как отметил М. Тлеуберди, является содействие работе Правительства РК по привлечению иностранных инвесторов в реализацию программы приватизации объектов государственной и квазигосударственной собственности, в том числе, активов группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына».

В мероприятии приняли участие более 300 представителей дипломатического корпуса, международных организаций и топ-менеджеров зарубежных компаний.

Казахстанцам придется отдать истощенные земли

В завершение мероприятия состоялся обмен мнениями, в ходе которого зарубежные представители поделились своим видением относительно перспектив развития сотрудничества с их странами, а также выразили готовность подробно информировать представителей деловых кругов об имеющихся в Казахстане возможностях по участию в процессе приватизации.