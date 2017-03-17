В Казахстане досрочно завершат приватизацию объектов

Реализация Комплексного плана приватизации завершится досрочно в 2018 году, сообщает МИА "Казинформ".

«Снижению нагрузки на бюджет будет способствовать проводимая работа по приватизации и передаче предприятий с госучастием в конкурентную среду. В Комплексном плане приватизации на 2016-2020 годы содержится 780 организаций, на основании инвентариции, которую мы провели. В этом году будет добавлено еще 103 организации. В 2016 году в конкурентную среду было передано 244 объекта, сумма поступлений составила 30,7 миллиарда тенге. В целом, на данный момент реализовано 394 объекта на сумму 106 миллиардов тенге», - сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на парламентских слушаниях на тему «Сбалансированный и прозрачный бюджет - залог успешного и стабильного социально-экономического развития страны» в Сенате Парламента РК.

Министр также сообщил, что по итогам инвентаризации в План будет включено 130 подведомственных организаций госорганов, и 623 организации республиканской и коммунальной собственности будут ликвидированы.