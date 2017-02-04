В Казахстане снизится административная нагрузка на бизнес

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил снизить административную нагрузку на бизнес. Об этом по итогам заседания Правительства сообщает официальный сайт Премьер-министра РК.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что сделано немало для улучшения бизнес-среды, но регуляторная нагрузка на предпринимателей продолжает расти.

«С одной стороны, мы вносим изменения в законы для улучшения ведения бизнеса, упрощаем процедуры. За последние пять лет в 3,2 раза сократили количество разрешительных документов. С другой – за этот же период количество принятых нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса, наоборот, увеличилось в 1,7 раза, из которых 85% – это акты акиматов и маслихатов», – заявил Премьер-министр РК.

В этом связи, Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству национальной экономики РК и Национальной палате предпринимателей «Атамекен» совершить масштабную ревизию всех контрольно-надзорных функций в течение месяца.

Также минэкономики должны разработать новый Налоговый кодекс, где планируется максимально упростить администрирование бизнеса. В свою очередь, Министерство финансов РК должно оптимизировать проверки предпринимателей, а Генеральная Прокуратура РК – разобраться по необоснованно заведенным делам.

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