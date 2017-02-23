В Казахстане урегулируют цены на медикаменты на розничном рынке

Государство будет вправе регулировать розничный сегмент только после внесения изменений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», передает Primeminister.kz.

Министр отметил, что если в сфере государственного закупа медикаментов с 2015 года успешно действует система ценообразования, то влиять на цены розничного рынка у Минздрава нет никаких полномочий. В связи с этим имеют место случаи, когда цены на лекарственные средства, реализуемые на розничном рынке, т.е. через аптеки, завышены в 3-4 раза по сравнению с ценами на лекарства, закупаемые на бюджетные средства для нужд ГОБМП.

«Нам необходимо в быстром темпе выработать план действий, совместно с предпринимателями обсудить все нюансы. Планируем к августу 2017 года соответствующий законопроект разработать и внести в Правительство», – подчеркнул Е.Биртанов.

Буквально на днях Минздрав провел встречу с рабочей группой, в которую входят международные эксперты из тех стран, в которых эта модель успешно внедрена.

Е.Биртанов заверил, что данная необходимая мера в скором времени будет внедрена и в Казахстане.

Аграрии опасаются проблем при диверсификации посевных площадей и отходе от монокультуры



