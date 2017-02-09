В Казахстане введут маркировку для органической продукции

В Казахстане внедрят маркировку для реализуемой органической продукции, сообщила заместитель директора Департамента стратегического планирования и анализа Министерства сельского хозяйства РК Асель Рамазанова на пресс-конференции в Правительстве.

«На этот год главной задачей для нас является создание системы сертификации. Мы планируем разработать три стандарта, на основе которых будет проверяться соответствие этой продукции. Сертифицированием сельскохозяйственной продукции будут заниматься органы по подтверждению соответствия. То есть, это частные компании, которые у нас работают на рынке»,- сказала Асель Рамазанова.

По ее словам, эти компании пройдут дополнительную аккредитацию на предмет сертификации органической продукции.

«Дополнительно проходят по требованиям, обучают своих экспертов и далее идет процесс уже сертификации самого производства. Будет обязательная маркировка, то есть будет свидетельство того, что продукт соответствует всем требованиям, будет знак соответствия, который будет утвержден стандартом. Если знак этот присутствует - потребитель может быть уверен, что продукция полностью соответствует всем требованиям и является органической», - добавила Асель Рамазанова.

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