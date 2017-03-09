В Петропавловске продают ботанический сад, которому 114 лет

Уникальный ботанический сад, расположенный в Северо-Казахстанской области, выставлен на приватизацию, сообщает МИА «Казинформ».

Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылжар оранжереясы» государственного учреждения «Отдел образования города Петропавловска» акимата города Петропавловска включено в перечень организаций коммунальной собственности Северо-Казахстанской области, подлежащих передаче в конкурентную среду в 2017 году. В областном управлении финансов отмечают, что действуют в рамках поручения премьер-министра РК от 27 января текущего года выставить в 2017-2018 годах на торги все объекты Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы.

По словам заместителя руководителя управления финансов Марата Жамалиева, был утвержден график из 68 организаций коммунальной собственности Северо-Казахстанской области, подлежащих передаче в конкурентную среду в 2017 году, куда и вошел ботанический сад. Торги будут проводить в три этапа, завершить приватизацию оранжереи планируют уже в октябре этого года.

Основатель ботанического сада, заслуженный агроном РК Равиль Рязапов считает, что приватизация не лучшим образом скажется на деятельности оранжереи. Он уверен, что ни один предприниматель не станет нести убытки, поскольку затраты на содержание сада довольно велики. В социальных сетях в группе «Ботанический сад Равиля Рязапова» запущен опрос на тему, хотят ли горожане, чтобы оранжерея была передана в частные руки.

В областном управлении финансов подчеркнули, что вопрос исключения оранжереи Петропавловска из перечня организаций коммунальной собственности, предлагаемых к передаче в конкурентную среду, входит в компетенцию Правительства РК.

114-летний ботанический сад Петропавловска входит в Международную ассоциацию ботанических садов. В нем произрастает более 2 000 видов экзотических растений, в том числе занесенных в Международную Красную книгу.

ФОТО: voxpopuli.kz