В Сенате Парламента РК пройдут слушания по защите прав бизнеса

Слушания по защите прав бизнеса запланированы на 24 февраля, сообщает МИА "Казинформ".

По информации официального представителя СЦК Мурата Жумабая, на 22 февраля также запланировано пленарное заседание Мажилиса Парламента РК, на котором депутаты Палаты рассмотрят ратификационный законопроект, протокол между Казахстаном и Россией о мерах по прекращению действия соответствующих документов относительно полигона «Эмба».

«Проект повестки также содержит новые законопроекты, по которым Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это законодательные поправки по вопросам государственной образовательной накопительной системы, ратификационные законопроекты и соглашения о займе между Казахстаном и Азиатским банком развития по проекту реконструкции автомобильной дороги «Актобе-Макат»», - продолжил представитель СЦК.

На слушаниях планируется рассмотреть протокол о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными знаками по товарной позиции: предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха от 8 сентября 2015 года, а также вопрос о продолжении работы над законодательными поправками по вопросам электроэнергетики.

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