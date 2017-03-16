Власти намерены усилить ответственность за экономические преступления

Генеральная прокуратура намерена усилить ответственность за экономические преступления с признаками теневой экономики, уровень которой по последним данным составляет 40% от ВВП страны.

Что имеем?

В период 2015-2016 года в производстве службы экономических расследований находилось 622 уголовных дела, связанных с экономической контрабандой и уклонением от уплаты таможенных платежей и сборов. Прекращено при этом 111 дел, а в суд направлено 162 дела.

Как отмечают в Комитете государственных доходов Министерства финансов, наиболее распространенной схемой по уклонению от уплаты таможенных пошлин и сборов является ввоз на территорию республики товаров народного потребления и налогоемкие товары с использованием поддельных документов с заниженной стоимостью из КНР, Турции, ОАЭ и стран Прибалтики.

На территории же Таможенного союза, как правило, преступники совершают контрабанду с применением схемы «лжетранзита» товаров.

Что касается лжепредпринимательства, то согласно статданным, за последние два года наблюдается снижение количества дел данной категории с 3 077 дел в 2015 году до 2 541 в прошлом году. Пресечена деятельность 26 ОПГ в сфере лжепредпринимательства. Сумма ущерба по оконченным делам составила 83,4 млрд тенге, из которых возмещено 2,8 млрд тенге, наложен арест на имущество на сумму 10,7 млрд тенге.

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По словам заместителя Генерального прокурора Марата Ахметжанова, зачастую в теневых схемах участвуют государственные служащие либо в качестве их инициатора, либо покровителя. В частности, только за прошлый год зарегистрировано 35 фактов покровительства должностными лицами субъектам теневой экономики. При этом чаще всего чиновники «покрывают» лжепредпринимателей (23 преступления) и игорный бизнес (4).

Возмещение взамен ответственности

Для снижения уровня незаконной и криминальной экономики Генеральная прокуратура предлагает законодательно закрепить понятия «теневая экономика» с соответствующим отражением в Уголовном кодексе квалифицирующих признаков экономических преступлений, к примеру – «способствование теневой экономике», «участие в теневой экономике». Это позволит усилить ответственность за экономические преступления с признаками теневой экономики, по аналогии с коррупционными, террористическими и экстремистскими преступлениями.

При этом к преступлениям в сфере теневой экономики предлагается отнести такие составы как незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, выписка счет-фактур без фактического выполнения, руководство финансовой пирамидой.

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«Усиление ответственности в сфере теневой экономики позволит гуманизировать составы экономических правонарушений, не связанных с теневой экономикой», – сказал Марат Ахметжанов в сенате в ходе «круглого» стола на тему «Экономические преступления и закон: «Пороги либерализации».

Параллельно предлагается пересмотреть нормы налогового кодекса с тем, чтобы налоговые органы могли самостоятельно реализовывать свои фискальные функции и давать возможность налогоплательщику обжаловать их действия в порядке гражданского судопроизводства. Для этого предлагается изменить и основания проведения внеплановых проверок, которые должны проводиться по фиктивным сделкам налогоплательщика, а не по процессуальному решению в отношении лжепредпринимателя.

Материалы в правоохранительные органы должны передаваться только при установлении признаков уголовного преступления. Указанные меры позволят перенести вопросы возмещения укрытых налогов с орбиты уголовного процесса в сферу налогового администрирования, снизить давление на бизнес со стороны правоохранительных органов, – пояснил Марат Ахметжанов.

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Кроме того, предлагается исключить лжепредпринимательство из сферы уголовного законодательства и вместо него ввести уголовную ответственность за незаконную регистрацию юридического лица на «подставных лиц» и незаконное использование документов для образования такого юрлица.

Генпрокуратура также предлагает дополнить ст.245 УК РК – уклонение от уплаты налогов – примечанием «о возможности освобождения организации от ответственности при уклонении от налогов впервые и при их добровольной уплате» по аналогии со статьями 236 (уклонение от уплаты таможенных пошлин) и 244 (уклонение от уплаты налогов физлицами). Это позволит ускорить возмещение причиненного ими государству ущерба.

В свою очередь заместитель председателя Комитета государственных доходов министерства финансов Тлеу Жангарашев предложил отойти от практики проведения проверок бизнеса в рамках уголовного дела в отношении лжепредприятий.

По его данным, сегодня в Казахстане из 70 тысяч плательщиков НДС более 35 тыс. являются контрагентами лжепредприятий. Уже назначены и согласованы прокурорами более 4 тысяч налоговых проверок, после которых на лицевой счет предприятия, как правило, начисляются определенные суммы задолженности. Что свидетельствует о том, что налоговый орган уже принял решение в отношении бизнесмена.

«Получается, априори данное юрлицо уже должно государству. Полагаем, что такой подход лишает уголовный процесс состязательности, так как предприятие еще официально не признано виновным, и на тот момент обычно только находится в статусе подозреваемого. А у него на счету уже числится налоговая задолженность, которую еще нужно оспаривать в суде», – сказал Жангарашев и добавил: «Доказательство вины фигурантов дела является задачей специалистов и экспертов. На наш взгляд, достаточно привлечение специалистов для определения ущерба по уголовным делам по лжепредпринимательству без проведения проверок бизнеса».

При этом главным основанием для освобождения от уголовной ответственности за экономические преступления, по его мнению, должно быть добровольное возмещение причиненного ущерба.

Позицию чиновников поддержал заместитель председателя правления Национально палаты предпринимателей «Атамекен» Рустам Журсунов.

«Сегодня в Казахстане всего 70 тыс. налогоплательщиков. Соответственно, если 35 тыс. из них находятся под подозрением правоохранительных органов, это фактически каждый второй предприниматель. И если будут возбуждаться уголовные дела по контрагентам лжепредприятий, то все будут вовлечены, что неминуемо приведет к банкротству тысяч компаний в стране и, соответственно, росту безработицы в текущей экономической ситуации», - подчеркнул он.

Для безболезненного выхода бизнеса «из тени» в легальную сферу НПП предлагает провести «налоговую амнистию» в отношении контрагентов лжепредприятий за совершенные правонарушения и различные недоимки, при условии уплаты ими 10% от неуплаченных сумм.

«Строго и недвусмысленно надо бизнесу дать понять, что скажем с 1 июля или сентября 2017 года игры с «обналом» закончились и впредь разговор будет строгим и коротким. Бизнес будет иметь возможность перестроиться под новые реалии, а государство начать работу по налоговому администрированию с чистого лица», – пояснил свою позицию Рустам Журсунов.