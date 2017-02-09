Вторая волна приватизации: продано государственное имущество на сумму 106,67 млрд тенге

За период июнь 2014 - февраль 2017 года по второй волне приватизации продано 407 объектов государственного имущества на сумму 106,67 млрд тенге. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства финансов РК.

Согласно Графику продаж на 2014-2017 годы запланировано 718 объектов.

За период июнь 2014 - февраль 2017 года подлежало приватизации - 603 объекта. Фактически по состоянию на 7 февраля 2017 года выставлено на продажу 556 объектов, из них продано 407 объектов, в том числе по республиканской собственности 26 объектов, по коммунальной собственности - 207, по СПК - 101 и 73 объекта Холдингов.

При этом средства от продажи распределились следующим образом: в республиканский бюджет – 8 566 млн тенге, в областные бюджеты - 17 650 млн тенге, Холдинги - 73 688 млн тенге и СПК - 6 769 млн тенге.

По республиканской собственности

Всего по Графику продаж на 2014 – 2017 годы подлежит приватизации 56 объектов. За период июнь 2014 года - февраль 2017 года была запланирована продажа 33 объектов. Фактически по состоянию на 7 февраля 2017 года выставлены на торги 33 объекта, из них 26 объектов проданы.

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По коммунальной собственности

Всего по Графику продаж на 2014-2017 годы подлежит приватизации 353 объекта. За период июнь 2014 года - февраль 2017 года подлежало приватизации 286 объектов. Фактически по состоянию на 7 февраля 2017 года выставлены на торги 286 объектов, из них 207 объектов проданы.

По социально-предпринимательским корпорациям

По социально-предпринимательским корпорациям на 2014 - 2017 годы Графиком продаж была запланирована продажа 144 объектов. За период июнь 2014 года - февраль 2017 года из 135 объектов подлежащих приватизации фактически выставлено 120 объектов, продано 101.

По Национальным компаниям и холдингам

Всего по Графику продаж на 2014-2017 годы подлежит приватизации 165 объектов. По состоянию на 7 февраля из запланированных на продажу 149 объектов, фактически выставлены на торги 132 объекта, 73 объекта проданы.