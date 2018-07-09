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Абаев: «Пилот цифрового телерадиовещания в Казахстане стартует в октябре»

09.07.2018 13:15   708   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

В октябре 2018 года в Мангистауской области начнется пилотный проект по внедрению цифрового телерадиовещания, сообщил 9 июля министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев.

«В Мангистауской области – с октября», - ответил Абаев на вопрос журналистов, когда в Казахстане начнется внедрение цифрового телерадиовещания.

Он напомнил, что пилот до конца текущего года планируется распространить на три региона - Мангистаускую, Жамбылскую и Южно-Казахстанскую области, в двух последних «цифру» в пилотном режиме предполагается развернуть в декабре.

При этом до конца 2020 года, по словам министра, планируется завершить строительство всех радиотелевизионных станций, позволяющих осуществлять вещание во всех регионах страны, что позволит Казахстану с 2021 года полноценно перейти на цифровое телерадиовещание.

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«Это очень большой, серьезный шаг, страна у нас большая, население не очень большое, и охват всей страны занимает достаточно продолжительное время, эта работа ведется несколько лет, мы держим ее на постоянном контроле», - заключил Абаев.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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