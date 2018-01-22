Разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает расти

Основная часть доходов, заработанных по всему миру в 2017 году, пришлась на наиболее богатых людей, сообщает международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

Хотя самые обеспеченные люди составляют всего около 1% населения Земли, на них пришлось 82% заработанных средств.

К 2018 году 42 мультимиллиардера владеют богатством, превышающим состояние наименее обеспеченной половины человечества. Аналогичный показатель за прошлый год был пересмотрен до 61 с ранее объявленных восьми.

При этом 3,7 млрд людей, составляющих наиболее бедную часть мирового населения, в прошлом году не смогли улучшить свое благосостояние, по данным Oxfam.

Количество богатых росло беспрецедентно высокими темпами: новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. В результате сейчас их насчитывается 2 043 человека.

"Бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка", - заявила директор Oxfam Винни Бьяньима.

Руководитель кампании Oxfam в Германии Йорг Калински раскритиковал текущее положение дел, сообщает Deutsche Welle. "Богатое меньшинство в массовом порядке влияет на политические решения и в безответственной манере сокращает затраты, особенно зарплаты и налоги, чтобы увеличивать доходы владельцев компаний", - сказал он.

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Oxfam потребовала прекратить практику налогового уклонения для компаний и самых богатых людей, введения более справедливого распределения доходов у мужчин и женщин, а также призвала заниматься инвестициями в образование и здоровье для всех.