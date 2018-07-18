Что ждет посетителей Московского автосалона 2018

Традиционно, раз в два года, в конце лета «Крокус Экспо» открывает Московский международный автомобильный салон – настоящий праздник для всех неравнодушных к автомобилям. Для тех, кто давно «за рулем», кто не представляет свою жизнь без автомобиля, кто только собирается стать автовладельцем… Для всех, кто считает автомобиль не просто средством передвижения.



ММАС'18 пройдет с 31 августа по 9 сентября. В залах самого большого павильона выставочного центра и на открытых площадках развернется яркая экспозиция последних разработок мирового автомобилестроения.



Кроме того, ММАС – уникальное многоформатное мероприятие, объединяющее как экспозицию ведущих автомобильных брендов и компаний автомобильной отрасли, так и площадки тест-драйвов, позволяющие не только протестировать автомобиль, но и обучиться управлению транспортным средством в сложных условиях.



Посетители автосалона смогут первыми увидеть премьеры мировых автомобильных брендов; детально рассмотреть понравившиеся модели и получить о них исчерпывающую информацию; принять участие в розыгрышах и викторинах с призами и подарками от экспонентов; испытать море позитивных эмоций от головокружительной автомобильной феерии.



На ММАС'18 будут представлены лидеры продаж российского автомобильного рынка.

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Кроме того, в рамках мероприятия впервые будет организован фестиваль инновационных технологий, демонстрирующий перспективы развития мобильных транспортных средств. В фокусе – современные решения в автомобилестроении, альтернативные виды транспорта, электротранспорт, автономное вождение, smart-проекты.

Хедлайнеры ММАС'18



АВТОВАЗ: крупнейший российский автопроизводитель подготовит несколько сюрпризов.

«Я не могу рассказать вам обо всем детально, а то не будет сюрприза», – комментирует исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек.



Хендэ Мотор СНГ: компания представит российскую премьеру нового Hyundai Santa Fe.

Четвертое поколение Santa Fe, ставшего некогда первой моделью линейки кроссоверов Hyundai, воплотит в себе роскошный яркий обновленный дизайн и инновационные, уникальные для отрасли решения активной безопасности.



KIA Motors Rus: автопроизводитель продемонстрирует самый быстрый автомобиль в истории марки – Stinger, обновленный флагманский кроссовер Sorento Prime, новую версию субкомпактного хэтчбека Picanto X-Line, а также целый ряд других новинок.

«Московский Международный Автосалон – отличная площадка для демонстрации наших новинок и непосредственного взаимодействия с поклонниками марки. KIA, как иностранный автомобильный бренд №1 в России, просто не может пропустить такое важное событие», – отмечает управляющий директор Александр Мойнов.



Renault Россия: мировая премьера новой модели – кроссовера C-сегмента, который будет производиться на московском заводе Renault, и дополнит широкую модельную линейку SUV-сегмента Renault, в котором компания лидирует в России. Кроссовер станет первым воплощением в жизнь новой бренд-стратегии Renault Россия – «Моя страна. Мои открытия. Мой Renault».



«Volkswagen Легковые автомобили», «Volkswagen Коммерческие автомобили»: вместо традиционного стенда марки продемонстрируют актуальные модели в рамках специализированной площадки, посвященной современным технологиям. Эта экспозиция затронет сферу электромобильности и экологичных решений.

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Кроме того, на открытых площадках для посетителей запланированы тест-драйвы различных моделей Volkswagen, включая премьеры 2018 года – Teramont и новый Touareg.

Фото: Kursiv.kz