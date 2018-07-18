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Что ждет посетителей Московского автосалона 2018

18.07.2018 15:34   814   0

Что ждет посетителей Московского автосалона 2018

Традиционно, раз в два года, в конце лета «Крокус Экспо» открывает Московский международный автомобильный салон – настоящий праздник для всех неравнодушных к автомобилям. Для тех, кто давно «за рулем», кто не представляет свою жизнь без автомобиля, кто только собирается стать автовладельцем… Для всех, кто считает автомобиль не просто средством передвижения.

ММАС'18 пройдет с 31 августа по 9 сентября. В залах самого большого павильона выставочного центра и на открытых площадках развернется яркая экспозиция последних разработок мирового автомобилестроения.

Кроме того, ММАС – уникальное многоформатное мероприятие, объединяющее как экспозицию ведущих автомобильных брендов и компаний автомобильной отрасли, так и площадки тест-драйвов, позволяющие не только протестировать автомобиль, но и обучиться управлению транспортным средством в сложных условиях.

Посетители автосалона смогут первыми увидеть премьеры мировых автомобильных брендов; детально рассмотреть понравившиеся модели и получить о них исчерпывающую информацию; принять участие в розыгрышах и викторинах с призами и подарками от экспонентов; испытать море позитивных эмоций от головокружительной автомобильной феерии.

На ММАС'18 будут представлены лидеры продаж российского автомобильного рынка.

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Кроме того, в рамках мероприятия впервые будет организован фестиваль инновационных технологий, демонстрирующий перспективы развития мобильных транспортных средств. В фокусе – современные решения в автомобилестроении, альтернативные виды транспорта, электротранспорт, автономное вождение, smart-проекты.

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Кроме того, на открытых площадках для посетителей запланированы тест-драйвы различных моделей Volkswagen, включая премьеры 2018 года – Teramont и новый Touareg.

Фото: Kursiv.kz

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