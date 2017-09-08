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EDM.KZ Invites

08.09.2017 15:31   308   0

В Алматы пройдет EDM.KZ Invites - новая площадка для представителей event-индустрии и электронной музыки.

На протяжении шести часов в режиме нон-стоп около десяти топ-спикеров с огромным багажом в event и EDM-индустрии будут делиться опытом и обсуждать различные темы по развитию электронной сцены.

Среди них:

- Генеральный продюсер первого профессионального онлайн-радио NE.FM Нурберген Махамбетов,

- трёхкратный обладатель звания «Лучший DJ Казахстана» DJ Sniper,

- представители компании Pioneer DJ Almaty,

- организаторы музыкальных фестивалей GEM Fest (Грузия), Sunchill и Almaland (Казахстан),

- победитель Red Bull Thre3Style Kazakhstan Тимур Steppa-T Палтуев,

- основатель первого портала об электронной музыке EDM.KZ Салауат Амет

- и другие интереснейшие спикеры, которые будут объявлены в сентябре.

Аудитория бизнес-форума «EDM.KZ Invites» - это диджеи, саундпродюсеры, промоутеры, арт-директоры ночных клубов, представители радиостанций, event-агентств, департаментов культуры, компании по продаже оборудования для мероприятий и организаторы EDM-фестивалей страны. И, конечно же, вся активная аудитория этих фестивалей.

Музыкальный вернисаж «Очарование классики»...
7 сентября  в ГМИ им. А. Кастеева известный далеко за пределами Казахстана Концертный оркестр акима г. Алматы под управлением народного арти...

Где провести выходные в Алматы и Астане (8-10 июля)

Тезисы:

- Развитие электронной музыки в Казахстане (общее представление);

- Организация EDM-фестивалей, клубная индустрия, EDM проекты;

- Настоящее и будущее электронной танцевальной музыки (пути решения, ситуация здесь и сейчас);

- промо-выставки от компании Pioneer DJ Almaty;

- Подведение итогов.

Салауат Амет, основатель портала EDM.kz: «Это место общения за круглым столом для главных участников в сфере электронной музыки, где будут обсуждаться различные темы музыкальной индустрии. Мы создали специальную площадку, на которой встретятся не только диджеи, но и все представители event, show-индустрии и электронной музыки. «EDM.KZ Invites» для участников форума – это уникальный шанс объединиться и профессионально решить важные и главные задачи для развития электронной музыки в Казахстане и конечно же обзавестись полезными связями, получить возможность найти новых партнеров, оценить новинки индустрии и вживую пообщаться со всеми участниками форума».

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Тимур Steppa-T Палтуев

Представители компании Pioneer DJ Almaty

Организаторы музыкальных фестивалей Almaland, GEM (Грузия), Sunchill

Мастер-классы

DJ Sniper и Тимур Steppa-T Палтуев представят всем желающим свои мастер-классы.

Следите за расписанием форума!

Промо-выставка

В рамках форума пройдёт промо-выставка оборудования от компании Pioneer DJ Almaty.

Состоится презентация нового оборудования для организации и проведения мероприятий

Хэдлайнер

DOLPHIN (Москва)

Легендарный российский артист Дельфин выступит с эксклюзивным DJ сетом

Это уникальное и очень редкое событие!

Дельфин о своём сете:

«Это музыка, которая произвела на меня первое мощное впечатление, я на ней вырос. Первая волна хип-хопа, когда он еще не был таким, как сейчас. Электро-фанк, из которого вышло очень много разных направлений. Когда я начал собирать коллекцию музыки для сетов, оказалось, что это очень узкая, специфическая направленность, и исполнителей такого стиля очень мало. Я отобрал наиболее ярких представителей – Afrika Bambaataa, Egyptian Lover, AUX 85 и тому подобное. Буду делиться своими предпочтениями со слушателями».

Фестиваль современного искусства «Artbat Fest 8»

Хэдлайнер

Резидент лейбла №1 на планете - Armada Music

MAX MEYER (Самара)

Max Meyer - российский музыкант, чье имя за короткий период стало широко известно во всём EDM-сообществе в мире. За его плечами релизы на таких лейблах-гигантах как: Armada, Flashover Recordings, Premier, Black Hole Recordings, Monster Tunes, Silk Music, Discovery House и т.д. Работы Макса получают регулярную поддержку от: Armin Van Buuren, Above & Beyond, W&W, Dannic, Arty, Paul Van Dyk, Ferry Corsten, Axwell, Kaskade, Pete Tong, Markus Schulz, Gareth Emery, Judge Jules, Nari & Milani, Super8 & Tab, Kyau & Albert, Ben Gold, Alex M.O.R.P.H, Cosmic Gate, Roger Shah, Pedro Del Mar, Richard Durand, Nora En Pure, Ruben de Ronde, M.I.K.E., Jaytech и многих других.

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Канат Бозумбаев
министр энергетики Республики Казахстан
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