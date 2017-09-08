В Алматы пройдет EDM.KZ Invites - новая площадка для представителей event-индустрии и электронной музыки.

На протяжении шести часов в режиме нон-стоп около десяти топ-спикеров с огромным багажом в event и EDM-индустрии будут делиться опытом и обсуждать различные темы по развитию электронной сцены.

Среди них:

- Генеральный продюсер первого профессионального онлайн-радио NE.FM Нурберген Махамбетов,

- трёхкратный обладатель звания «Лучший DJ Казахстана» DJ Sniper,

- представители компании Pioneer DJ Almaty,

- организаторы музыкальных фестивалей GEM Fest (Грузия), Sunchill и Almaland (Казахстан),

- победитель Red Bull Thre3Style Kazakhstan Тимур Steppa-T Палтуев,

- основатель первого портала об электронной музыке EDM.KZ Салауат Амет

- и другие интереснейшие спикеры, которые будут объявлены в сентябре.

Аудитория бизнес-форума «EDM.KZ Invites» - это диджеи, саундпродюсеры, промоутеры, арт-директоры ночных клубов, представители радиостанций, event-агентств, департаментов культуры, компании по продаже оборудования для мероприятий и организаторы EDM-фестивалей страны. И, конечно же, вся активная аудитория этих фестивалей.

Где провести выходные в Алматы и Астане (8-10 июля)

Тезисы:

- Развитие электронной музыки в Казахстане (общее представление);

- Организация EDM-фестивалей, клубная индустрия, EDM проекты;

- Настоящее и будущее электронной танцевальной музыки (пути решения, ситуация здесь и сейчас);

- промо-выставки от компании Pioneer DJ Almaty;

- Подведение итогов.

Салауат Амет, основатель портала EDM.kz: «Это место общения за круглым столом для главных участников в сфере электронной музыки, где будут обсуждаться различные темы музыкальной индустрии. Мы создали специальную площадку, на которой встретятся не только диджеи, но и все представители event, show-индустрии и электронной музыки. «EDM.KZ Invites» для участников форума – это уникальный шанс объединиться и профессионально решить важные и главные задачи для развития электронной музыки в Казахстане и конечно же обзавестись полезными связями, получить возможность найти новых партнеров, оценить новинки индустрии и вживую пообщаться со всеми участниками форума».

Главные спикеры форума

Генеральный продюсер первого профессионального радио NE.FM

Нурберген Махамбетов

Трёхкратный обладатель звания «Лучший DJ Казахстана»

Музыкальный вернисаж «Очарование классики»

DJ SNIPER

Победитель Red Bull Thre3Style Kazakhstan

Тимур Steppa-T Палтуев

Представители компании Pioneer DJ Almaty

Организаторы музыкальных фестивалей Almaland, GEM (Грузия), Sunchill

Мастер-классы

DJ Sniper и Тимур Steppa-T Палтуев представят всем желающим свои мастер-классы.

Следите за расписанием форума!

Промо-выставка

В рамках форума пройдёт промо-выставка оборудования от компании Pioneer DJ Almaty.

Состоится презентация нового оборудования для организации и проведения мероприятий

Хэдлайнер

DOLPHIN (Москва)

Легендарный российский артист Дельфин выступит с эксклюзивным DJ сетом

Это уникальное и очень редкое событие!

Дельфин о своём сете:

«Это музыка, которая произвела на меня первое мощное впечатление, я на ней вырос. Первая волна хип-хопа, когда он еще не был таким, как сейчас. Электро-фанк, из которого вышло очень много разных направлений. Когда я начал собирать коллекцию музыки для сетов, оказалось, что это очень узкая, специфическая направленность, и исполнителей такого стиля очень мало. Я отобрал наиболее ярких представителей – Afrika Bambaataa, Egyptian Lover, AUX 85 и тому подобное. Буду делиться своими предпочтениями со слушателями».

Фестиваль современного искусства «Artbat Fest 8»

Хэдлайнер

Резидент лейбла №1 на планете - Armada Music

MAX MEYER (Самара)

Max Meyer - российский музыкант, чье имя за короткий период стало широко известно во всём EDM-сообществе в мире. За его плечами релизы на таких лейблах-гигантах как: Armada, Flashover Recordings, Premier, Black Hole Recordings, Monster Tunes, Silk Music, Discovery House и т.д. Работы Макса получают регулярную поддержку от: Armin Van Buuren, Above & Beyond, W&W, Dannic, Arty, Paul Van Dyk, Ferry Corsten, Axwell, Kaskade, Pete Tong, Markus Schulz, Gareth Emery, Judge Jules, Nari & Milani, Super8 & Tab, Kyau & Albert, Ben Gold, Alex M.O.R.P.H, Cosmic Gate, Roger Shah, Pedro Del Mar, Richard Durand, Nora En Pure, Ruben de Ronde, M.I.K.E., Jaytech и многих других.