Валюта нал
USD 339.00 339.80
RUB 5.88 5.91
EUR 405.00 407.00
Валюта бирж
USD/KZT
340.02
-0.003%
EUR/KZT
406.26
-0.004%
RUB/KZT
5.9
-0.002%
EUR/USD
406.26
-0.004%
EUR/CHF
406.26
-0.004%
EUR/JPY
406.26
-0.004%
GBP/USD
460.52
-0.000%
USD/CHF
340.02
-0.003%
USD/JPY
340.02
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
340.02 406.26 5.9
-0.003% -0.004% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
55.3
-0.006%
Нефть WTI
49.61
-0.006%
Золото
1315.9
-0.007%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
996
-0.010%
Жилье Астана
968
+0.027%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.3 49.61 1315.9
-0.006% -0.006% -0.007%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Гольф мирового уровня приходит в Алматы

18.09.2017 17:08   840   0
С 20 по 24 сентября 2017 года в Алматы, в гольф-клубе NURTAU пройдет 13-ый международный турнир по гольфу среди профессионалов «Kazakhstan Open» в рамках European Challenge Tour.
 
В Турнире примут участие 132 гольфиста из 26 стран мира, в том числе первая «сотня» профессионалов по рейтингу European Challenge Tour, а также 5 игроков, представляющих Казахстан.
 
Организаторами «Kazakhstan open»-2017 являются European Challenge Tour, Федерация гольфа Казахстана, гольф-клуб NURTAU при поддержке Акимата города Алматы. Генеральным спонсором «Kazakhstan open»-2017 выступила Компания «Автогаз Трейд» с брендом GAZ ENERGY, которая является одним из лидеров на рынке розничных поставщиков сжиженного газа. Спонсором Турнира стала Компания VILED Group, партнером по обеспечению питьевой водой выступил бренд ASU. Генеральными информационными партнерами стали национальные телеканалы Qazaqstan, Qazsport и портал о спорте Sports.kz.
 
Медиа-партнеры Турнира: Atameken Business Channel, журналы Sport Review, Golf Kazakhstan, БизнесLife, газеты Prosport, «Курсив», «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы».
 
Призовой фонд «Kazakhstan open-2017» составляет 450 000 евро, что является одним из самых крупных призовых фондов среди турниров European Challenge Tour.
 
Игры «Kazakhstan open» - 2017 пройдут на 18-ти чемпионских полях гольф-клуба NURTAU, которые полностью соответствуют всем требованиям European Tour.
 
Важность «Kazakhstan Open» для всех участников European Challenge Tour заключается в том, что победа на Турнире открывает двери в European Tour, в элиту европейского гольфа. Турнир уникален тем, что он не только имеет самый крупный призовой фонд в своей серии, но и проходит под занавес гольф сезона.
 
Как известно, рейтинг игроков European Challenge Tour составляется из суммы призовых, заработанных игроками на турнирах данной серии. И спортсмены, вошедшие по итогам сезона в первую двадцатку рейтинга, т.е. заработавшие наибольшее количество призовых, получают путевку в высшую лигу европейского гольфа – European Tour. Таким образом, успешное выступление спортсменов на «Kazakhstan open» позволит им существенно подняться в рейтинге European Challenge Tour и даст шанс войти в элиту европейского гольфа.
 
Хозяев Турнира будут представлять чемпион и вице-чемпион Республики Казахстан среди любителей, который прошел с 1 по 3 сентября. Казахстан заявит также трех гольфистов-профессионалов из числа тренеров для совершенствования своего спортивного мастерства.
 
Турнир по гольфу «Kazakhstan Open» был инициирован президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в 2005 году в рамках программы по презентации нашей страны мировому сообществу и повышения ее инвестиционной привлекательности.
 
За годы проведения «Kazakhstan Open» стал одним из ведущих турниров серии European Challenge Tour, в котором в разные годы играли такие «звезды» мирового гольфа как Майкл Каймер, Альваро Кирос, Эдуардо Малинари, Томми Флитвуд и другие.
 
«Мы приветствуем Kazakhstan Open-2017, который проводится уже в тринадцатый раз. Символично, что Турнир состоится в первый год нового олимпийского цикла, на который мы смотрим с большой надеждой», - отметил президент Национальной Федерации гольфа Казахстана Нуртай Абыкаев.
Высказать свое мнение
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    110

  • 2. Нет, не нравится
    270

  • 3. Мне все равно
    34

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    72

Цифра дня
44%
казахстанцев
не ждут, что в ближайший год положение в экономике заметно улучшится
Цитата дня
«Бой казахстанского боксера Геннадия Головкина - большое событие для казахстанцев. Он соберет у телевизора всех нас. Наш земляк гремит. Мексиканец Альварес очень знаменитый человек, тоже боксер высшего класса. Давайте все пожелаем ему (Г.Головкину – «Къ») успехов. Я буду смотреть этот бой, несмотря на то, что в этот момент буду с визитом у наших соседей. Будем все болеть за него!»
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное