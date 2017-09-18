Гольф мирового уровня приходит в Алматы

С 20 по 24 сентября 2017 года в Алматы, в гольф-клубе NURTAU пройдет 13-ый международный турнир по гольфу среди профессионалов «Kazakhstan Open» в рамках European Challenge Tour.

В Турнире примут участие 132 гольфиста из 26 стран мира, в том числе первая «сотня» профессионалов по рейтингу European Challenge Tour, а также 5 игроков, представляющих Казахстан.

Организаторами «Kazakhstan open»-2017 являются European Challenge Tour, Федерация гольфа Казахстана, гольф-клуб NURTAU при поддержке Акимата города Алматы. Генеральным спонсором «Kazakhstan open»-2017 выступила Компания «Автогаз Трейд» с брендом GAZ ENERGY, которая является одним из лидеров на рынке розничных поставщиков сжиженного газа. Спонсором Турнира стала Компания VILED Group, партнером по обеспечению питьевой водой выступил бренд ASU. Генеральными информационными партнерами стали национальные телеканалы Qazaqstan, Qazsport и портал о спорте Sports.kz.

Медиа-партнеры Турнира: Atameken Business Channel, журналы Sport Review, Golf Kazakhstan, БизнесLife, газеты Prosport, «Курсив», «Алматы ақшамы» и «Вечерний Алматы».

Призовой фонд «Kazakhstan open-2017» составляет 450 000 евро, что является одним из самых крупных призовых фондов среди турниров European Challenge Tour.

Игры «Kazakhstan open» - 2017 пройдут на 18-ти чемпионских полях гольф-клуба NURTAU, которые полностью соответствуют всем требованиям European Tour.

Важность «Kazakhstan Open» для всех участников European Challenge Tour заключается в том, что победа на Турнире открывает двери в European Tour, в элиту европейского гольфа. Турнир уникален тем, что он не только имеет самый крупный призовой фонд в своей серии, но и проходит под занавес гольф сезона.

Как известно, рейтинг игроков European Challenge Tour составляется из суммы призовых, заработанных игроками на турнирах данной серии. И спортсмены, вошедшие по итогам сезона в первую двадцатку рейтинга, т.е. заработавшие наибольшее количество призовых, получают путевку в высшую лигу европейского гольфа – European Tour. Таким образом, успешное выступление спортсменов на «Kazakhstan open» позволит им существенно подняться в рейтинге European Challenge Tour и даст шанс войти в элиту европейского гольфа.

Хозяев Турнира будут представлять чемпион и вице-чемпион Республики Казахстан среди любителей, который прошел с 1 по 3 сентября. Казахстан заявит также трех гольфистов-профессионалов из числа тренеров для совершенствования своего спортивного мастерства.

Турнир по гольфу «Kazakhstan Open» был инициирован президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в 2005 году в рамках программы по презентации нашей страны мировому сообществу и повышения ее инвестиционной привлекательности.

За годы проведения «Kazakhstan Open» стал одним из ведущих турниров серии European Challenge Tour, в котором в разные годы играли такие «звезды» мирового гольфа как Майкл Каймер, Альваро Кирос, Эдуардо Малинари, Томми Флитвуд и другие.

«Мы приветствуем Kazakhstan Open-2017, который проводится уже в тринадцатый раз. Символично, что Турнир состоится в первый год нового олимпийского цикла, на который мы смотрим с большой надеждой», - отметил президент Национальной Федерации гольфа Казахстана Нуртай Абыкаев.