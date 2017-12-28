Каникулы в музее: ГМИ им. Кастеева подготовил новые мастер-классы

Во время школьных каникул с 3 по 7 января 2018 года с 14.00 до 18.00 Государственный музей искусств им. А. Кастеева как всегда проводит акцию «Проведем каникулы вместе!»

Программа мастер-классов на этот раз стала значительно разнообразнее. Теперь ежедневно для маленьких гостей проводятся сразу два мастер-класса.

Так, каждый из дней фестиваля можно посетить «Фабрику новогоднего печенья». Стоимость одного занятия - 1 700 тенге, включающая изготовление и роспись «рождественских сладостей» и подарочную коробочку.

В дни программы будет работать и гончарная мастерская, и ребенок сможет почувствовать себя настоящим мастером-гончаром. Стоимость мастер-класса - 1 200 тенге. Она включает изготовление одного керамического изделия, которое можно будет унести с собой…

В среду 3 января мы будем декорировать керамическую статуэтку в технике миниатюрной росписи. С нас материалы, а с вас хорошее настроение и оплата мастер-класса в размере 2 000 тенге. А также для вас в этот день будут работать гончарная мастерская и фабрика новогоднего печенья.

Хотите новую фенечку на запястье, да еще и выполненную своими руками? 4 января мы будем изучать на практике старинную технику плетения «баскур». А также для вас в этот день будут работать гончарная мастерская и фабрика новогоднего печенья.

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В пятницу 5 января мы займемся изготовлением аксессуаров из войлока. Стоимость занятия 2 000 тенге. К слову, войлок – один из широко применяемых материалов в декоративно-прикладном искусстве казахов. Он был известен кочевым племенам уже в 1-м тысячелетии до нашей эры… Вы также сможете посетить в этот день гончарную мастерскую и фабрику новогоднего печенья.

В субботу 6 января под руководством мастера мы будем заниматься ткачеством декоративного панно с национальными узорами. Для сведения, гобелен или шпалера, — один из видов декоративно-прикладного искусства, стенной односторонний безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканный вручную перекрёстным переплетением нитей.

И наконец, в воскресенье, 7 января, в Рождество, мы попробуем свои силы в кукольном ремесле. Впервые в рамках акции мы представляем мастер-класс по изготовлению кукол из ваты. Вы также сможете посетить в этот день гончарную мастерскую и фабрику новогоднего печенья!!!

Новый год и Рождество – два самых волшебных праздника! Это то время, когда сбываются все самые заветные мечты, а праздничные хлопоты становятся самыми долгожданными. В творческой лаборатории Музея им. Кастеева вы и ваши дети своими руками смастерите самые нарядные украшения и стильные подарки для себя и своего праздника.

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