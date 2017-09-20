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В Алматы пройдет международная конная выставка KazEqui-2017

20.09.2017 14:44   333   0

С 22 по 24 сентября в Алматы пройдет Международная конная выставка-шоу KazEqui-2017. Мероприятие проводится уже второй раз, и в этом году оно вновь пройдет в стенах организатора: в загородном конном клубе Chamberlain в живописном урочище Алма-Арасан.

В этом году выставка-шоу будет проходить три дня. Программа составлена с учетом тематической направленности: деловая, профессиональная (отраслевая) и семейная.

На KazEqui-2017 можно приходить с детьми: кружок юного ипполога, катания на пони и семейные квесты не дадут им заскучать. Вечером на манеже развернутся конные спектакли по мотивам тюркских и индейских легенд «Песнь волка» и «Дух прерии». Автор постановок - известный режиссер конных спектаклей и представлений, мастер по Natural Horsemanship Алексей Берков (Россия, Казахстан). Он много лет изучал культуру индейцев, и считается признанным экспертом в  работе с «лошадью на свободе».

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В развлекательной программе выставки - также живые концерты и конные костюмированные шоу, ярмарка ремесленников и производителей сувенирной продукции, гонг-медитация на территории левады и парад лошадей разных пород. Гостям продемонстрируют редкие породы лошадей от самой высокой в мире шайр (английский тяжеловоз) до пони и мини-хорсов. Кстати, жеребенок по кличке Гулливер из породы американской миниатюрной лошади, претендент на звание в книгу рекордов Гиннеса как самая маленькая в мире лошадь, приедет в гости в Казахстан из России.

Гольф мирового уровня приходит в Алматы

Профессиональные конники и любители верховой езды узнают много нового на мастер-классах по холистическому подходу к содержанию и ветеринарии от международных экспертов по работе с лошадьми. Будет работать выставка производителей кормов, аксессуаров и оборудования конной индустрии и выставка-продажа лошадей различных пород.

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Основной партнер международной конной шоу-выставки KazEqui-2017 «Конная Россия» будет представлена групповым национальным стендом. Под огромным шатром пройдут B2B-сессии для компаний, заинтересованных в сотрудничестве. "В последние годы Казахстан переживает настоящий подъем спортивного коневодства", - отмечают российские партнеры. Товары и оборудование для конной индустрии и спорта в Казахстане все более востребованы, немалый интерес сегодня вызывают тенденции в современной ветеринарии и разведении лошадей.

«Благосостояние страны растет, и покупка чистокровной лошади становится не только выгодным инвестиционным проектом, но и данью многовековым традициям. В Казахстане лошадь (а особенно хорошая лошадь!) – показатель высокого статуса ее владельца. Поэтому интерес к племенным лошадям и грамотной работе с ними растет постоянно», - говорит Игорь Бочкарев, профессиональный заводчик, руководитель Национального общества арабских лошадей (Россия).

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ПРОГРАММА

22 сентября 2017 года в рамках KazEqui-2017 состоится Международный «Чайный Курултай», являющийся ежегодной деловой и культурной площадкой для Деловых советов стран-участниц ШОС. В этом году состоится круглый стол по теме «Актуальные вопросы развития конной индустрии Казахстана», на котором в том числе будут обсуждены вопросы упрощения процедур торговли лошадьми между странами ШОС.

В этот же день на манеже пройдет демонстрация бизнес-тренингов по уникальной европейской методике HorseDream, когда учителем человека становится лошадь. Реакция животного на  поведение человека наглядно показывает его собственный подход к руководству, подчинению и партнерству. Тренинги с животными помогают выходить из «зоны комфорта» и попадать в область личностного роста, снимать маски, преодолевать страхи, неуверенность, учиться естественному лидерству, узнавать о себе новое.  

23 сентября 2017 года пройдет первый Чемпионат Казахстана по шоу арабских племенных лошадей. Около 20-ти казахстанских лошадей арабской породы поборются за звание соответствия стандартам (внешний вид, движения и др.). Судейскую коллегию для чемпионата будут представлять независимые и компетентные эксперты: Ирина Стиглер (Италия), двукратный обладатель Премии «Судья года» по версии журнала Arabian Horse Times, профессиональный заводчик; Ян Калис (Голландия), основатель современных методик по показу арабских лошадей; Игорь Бочкарёв (Россия), директор НП Национальное общество арабской лошади России (НОАЛ), руководитель Шоу-чемпионата России арабских лошадей.

Выставка Юрия Плотникова «Природа – Мать моя»

Почетный гость KazEqui-2017 - знаменитый «Летучий Голландец» Ян Калис, который носит неофициальный титул лучшего в мире выводчика арабских лошадей. Обученные Яном лошади занимают призовые места на крупнейших мировых чемпионатах. Эксперт проведет мастер-класс и расскажет, как завоевать доверие лошади и установить с ней контакт. Его воспитанники показывают эффектные трюки, находясь на свободном чомбуре и тончайшем недоуздке. А также Ян проведёт мастер-класс для хендлеров (выводчиков) арабских лошадей.

Выставку посетят Стейси Шрейдер – владелица конефермы «Три Грации – Арабские Лошади» (Россия), Алена Мороз – владелец конефермы «Табун» (Беларусь), ведущий спортсмен и тренер по подготовке спортивных арабских лошадей по выездке и пробегам.

24 сентября 2017 года пройдет круглый стол с участием международных и казахстанских экспертов «Когда лошадь врач и психолог» по эквитерапии - методу работы с человеческой психикой при помощи лошадей. Цель мероприятия - обратить внимание общественности и специалистов на возможность использования эквитерапии в комплексе реабилитационных, оздоровительных и психологических мероприятий и представить единственную в Казахстане профессионально оснащенную площадку на базе конного клуба Chamberlain для проведения занятий эквитерапии и школу подготовки специалистов – эквитерапевтов.

В этот же день в вечернее время заключительным показом конной программы KazEqui-2017 пройдет увлекательное шоу чистокровной ахалтекинской породы.

Билеты на Международную конную выставку-шоу KazEqui-2017 можно купить у организаторов на месте проведения мероприятия или на сайте ticketon.kz. Стоимость: 1 день – 5000 тенге. Детям до 12-ти лет – вход бесплатный. 

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В Сирии не может быть развития. 6оо тысяч беженцев, 180 тысяч убитых - за что, спрашивается? За какие грехи? Вот почему я постоянно говорю, что мы можем развиваться только в условиях внутреннего спокойствия в стране, в условиях спокойствия по периметру наших границ.
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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