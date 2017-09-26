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Константин Хабенский и Юрий Башмет выступят в Казахстане

26.09.2017 16:56   787   0

Литературно-музыкальная программа Константина Хабенского и камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета будет представлена 21 октября в Астане во Дворце мира и согласия и 22 октября в Алматы во Дворце Республики.

В первом отделении гости насладятся виртуозным исполнением шедевров мировой классической музыки

Во втором отделении прозвучит «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса. К каждой части своего произведения композитор также написал художественные комментарии, которые прочтет актер Константин Хабенский.

Константин Хабенский и Юрий Башмет называют свою программу «литературно-музыкальным экспериментом».

Выступление пройдет в рамках фестиваля аутентичной музыки Silk Music Fest.

Фестиваль Silk Music Fest это серия концертов виртуозных музыкантов, талантливейших вокалистов и артистов со всего мира, которые в течении года выступают на лучших концертных площадках Казахстана.

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Silk Music Fest в большей степени социальный проект, который реализуется с целью обогатить культурную жизнь города, подарить возможность публике насладиться изысканной и поистине прекрасной музыкой. Помимо этого, в рамках каждого визита музыкантов проходят мастер-классы в музыкальных учебных заведениях .

В Алматы пройдет фестиваль органной музыки

Маэстро Юрий Башмет даст бесплатный мастер-класс для студентов Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Предстоящая литературно-музыкальная программа Константина Хабенского и камерного ансамбля «Солисты Москвы» это крупнейший в истории фестиваля проект.

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