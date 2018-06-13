Лучший аккордеонист мира даст концерт в Астане

Всемирно известный французский аккордеонист и композитор Ришар Гальяно впервые выйдет на сцену столичного театра. Концерт «Праздник музыки» пройдет в Камерном зале «Астана Опера» 17 июня.

В этот день жителям и гостям столицы представится уникальный шанс услышать выступление музыканта, признанного лучшим аккордеонистом мира. Не менее виртуозно Ришар Гальяно владеет игрой и на другом инструменте – бандонеоне. Исполнитель – друг и ученик легендарного Астора Пьяццоллы, создатель нового музыкального направления на стыке классики, джаза и французского шансона – «новый мьюзет». За годы долгой и плодотворной карьеры записал более 50 сольных альбомов, ставших бестселлерами. Во время своих мировых турне с большим успехом выступал на престижнейших международных площадках, сотрудничал со многими именитыми артистами и коллективами.

Ришар Гальяно начал изучать игру на фортепиано и аккордеоне в возрасте 4 лет с отцом Люсьеном Гальяно, аккордеонистом и преподавателем. Его отличия в сфере искусства не раз были отмечены авторитетными призами. Стоит отметить, что Ришар Гальяно – командор ордена искусств и литературы Франции и офицер Национального ордена «За заслуги». Эту высокую награду он получил лично из рук президента Республики Франция Франсуа Олланда.

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Творчество популярного артиста охватывает все направления, от классической музыки до джаза. Перед своим первым выступлением в Казахстане Ришар Гальяно отметил, что с нетерпением ждет знакомства со страной и ее жителями.

«В Астане я исполню некоторые из своих произведений, такие как «Танго для Клода», «Вальс Марго», Opale Concerto и Madreperla, а также композиции А. Пьяццоллы. Когда я пишу музыку, то черпаю вдохновение из повседневной жизни: общения с детьми, друзьями, родителями, красочных картин природы, богатой палитры эмоций, чувств, цветов», - сказал Ришар Гальяно.