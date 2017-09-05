Музыкальный вернисаж «Очарование классики»

7 сентября в ГМИ им. А. Кастеева известный далеко за пределами Казахстана Концертный оркестр акима г. Алматы под управлением народного артиста РК Мурата Серкебаева исполнит шедевры мировой классической музыки, а также великолепные произведения казахских композиторов Курмангазы, Жайя Мусы в обработке для струнного оркестра.

Своим выступлением в этот вечер порадуют публику и солисты оркестра – звезда казахстанского классического и эстрадного музыкального Олимпа, скрипачка - Жамиля Серкебаева, солисты ГАТОБ им. Абая – Олег Татамиров и Елена Никонова.

Концертный оркестр ведет свою историю с 1965 года. С 1975 года и по сей день его возглавляет Народный артист РК, член Союза композиторов Казахстана и СССР Мурат Серкебаев. Многие формы и жанры камерной музыки стали появляться и развиваться в связи с появлением этого коллектива. Это обстоятельство явилось подлинным культурным событием нашей страны. Репертуарная политика оркестра строится с музыкальной литературы Раннего и Высокого Возрождения до музыкальной культуры современности. Достойное место в творческом портфеле оркестра занимает казахская национальная композиторская школа и славные представители этнической музыки.

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В разные годы оркестр сотрудничал с выдающимися музыкантами Казахстана и России: Розой Рымбаевой, Ермеком Серкебаевым, Алибеком Днишевым, Игорем Богуславским, Натальей Гутман, Леонидом Ройзманом и другими. За всю историю своего существования музыкальный коллектив выступал с гастролями на лучших сценах России, Украины, Польши, Венгрии, Болгарии, Турции, Англии, республик Прибалтики и Средней Азии.

Художественный руководитель оркестра, маэстро Мурат Бекмухамедович Серкебаев - Народный артист РК, член Союза композиторов Казахстана и СССР, скрипач и композитор, выпускник Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. С 1998 года - художественный руководитель и главный дирижер концертного оркестра акима города Алматы. Мурат Серкебаев - автор поэмы «Айнамкөз», песни-романса «Аққуым-әнім», «Дала келбеті», «Элегия», «Рапсодия», «Туған жер туралы ән» и аранжировок многих произведений для оркестра, внес огромный вклад в пропаганду музыкальных произведений казахстанских композиторов, а также русской и зарубежной классической музыки.

Солисты оркестра: Жамиля Серкебаева - заслуженный деятель РК, лауреат республиканских и международных конкурсов; Олег Татамиров – баритон, лауреат международных конкурсов, солист ГАТОБ им. Абая; Елена Никонова – лауреат международных конкурсов, солистка ГАТОБ им. Абая.

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Стоимость билета – 2 500 тенге. В стоимость входит посещение всего музея с 17.00 до 19.00, кофе-брейк в 18.30, концерт «Очарование классики» в 19.00.