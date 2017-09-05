Валюта нал
USD 341.20 341.70
RUB 5.90 5.92
EUR 406.50 407.00
Валюта бирж
USD/KZT
338.22
-0.003%
EUR/KZT
402.89
-0.007%
RUB/KZT
5.84
-0.012%
EUR/USD
402.89
-0.007%
EUR/CHF
402.89
-0.007%
EUR/JPY
402.89
-0.007%
GBP/USD
437.89
-0.008%
USD/CHF
338.22
-0.003%
USD/JPY
338.22
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
338.22 402.89 5.84
-0.003% -0.007% -0.012%
Рынки
Нефть Brent
53.18
-0.004%
Нефть WTI
48.6
-0.001%
Золото
1346.5
+0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1006
-0.014%
Жилье Астана
942
-0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
53.18 48.6 1346.5
-0.004% -0.001% +0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Музыкальный вернисаж «Очарование классики»

05.09.2017 14:46   1122   0

7 сентября  в ГМИ им. А. Кастеева известный далеко за пределами Казахстана Концертный оркестр акима г. Алматы под управлением народного артиста РК Мурата Серкебаева исполнит шедевры мировой классической музыки, а также великолепные произведения казахских композиторов Курмангазы, Жайя Мусы в обработке для струнного оркестра.

Своим выступлением в этот вечер порадуют публику и солисты оркестра – звезда казахстанского классического и эстрадного музыкального Олимпа, скрипачка - Жамиля Серкебаева, солисты ГАТОБ им. Абая – Олег Татамиров и Елена Никонова.

Концертный оркестр ведет свою историю с 1965 года. С 1975 года и по сей день его возглавляет Народный артист РК, член  Союза композиторов  Казахстана и СССР Мурат Серкебаев. Многие формы и жанры камерной музыки стали появляться и развиваться в связи с появлением этого коллектива. Это обстоятельство явилось подлинным культурным событием нашей страны. Репертуарная политика оркестра строится с музыкальной  литературы Раннего и Высокого Возрождения до музыкальной  культуры современности. Достойное  место в творческом портфеле оркестра занимает казахская национальная  композиторская школа и славные представители этнической музыки.

Фестиваль современного искусства «Artbat Fest 8»...
1 сентября в Алматы стартует уже восьмой ежегодный фестиваль современного искусства Artbat Fest. На этот раз  Artbat Fest обращается к эстетике 8...

Фестиваль современного искусства «Artbat Fest 8»

В разные годы оркестр сотрудничал с выдающимися музыкантами Казахстана и России: Розой Рымбаевой, Ермеком Серкебаевым, Алибеком Днишевым, Игорем Богуславским, Натальей Гутман, Леонидом Ройзманом и другими. За всю историю  своего существования музыкальный коллектив выступал с гастролями на лучших сценах России, Украины, Польши, Венгрии, Болгарии, Турции, Англии, республик Прибалтики и Средней Азии.

Материалы по теме

Фестиваль современного искусства «Artbat Fest 8»

Кубок чемпионов на Алматинском ипподроме

Музыкальное лето с Esentai Mall

Фестиваль скандинавского кино

«Руки Вверх!» в Алматы

Художественный руководитель оркестра, маэстро Мурат Бекмухамедович Серкебаев - Народный артист РК, член Союза композиторов  Казахстана и СССР, скрипач и композитор, выпускник Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. С 1998 года - художественный руководитель и главный дирижер концертного оркестра акима города Алматы. Мурат Серкебаев - автор поэмы «Айнамкөз», песни-романса «Аққуым-әнім», «Дала келбеті», «Элегия», «Рапсодия», «Туған жер туралы ән» и аранжировок многих произведений для оркестра, внес огромный вклад в пропаганду музыкальных произведений казахстанских композиторов, а также русской и зарубежной классической музыки.

Солисты оркестра: Жамиля Серкебаева - заслуженный деятель РК, лауреат республиканских и международных конкурсов; Олег Татамиров – баритон, лауреат международных конкурсов, солист ГАТОБ им. Абая; Елена Никонова – лауреат международных конкурсов, солистка ГАТОБ им. Абая.

Кубок чемпионов на Алматинском ипподроме

Стоимость билета – 2 500 тенге. В стоимость входит  посещение всего музея с 17.00 до 19.00, кофе-брейк в 18.30, концерт «Очарование классики» в 19.00.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько денег Вы потратили на то, чтобы собрать ребенка в школу?
  • 1. До 50 тыс. тенге

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше

  • 1. До 50 тыс. тенге
    78

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге
    132

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге
    48

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге
    8

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше
    24

Цифра дня
3,9%
составила инфляция в Казахстане за 8 месяцев 2017 года
Цитата дня
Получается так, что пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают. Надо что-то делать с этим! Дети хотят учиться в новых школах, есть поручение главы государства. С Национального фонда деньги выделяются по программе «Нурлы жол», деньги передаются регионам. А мы вот к началу учебного года все еще в тендер играем. Надо в корне ломать это!
Бакытжан Сагинтаев
Премьер-министр Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное