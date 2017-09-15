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Осенний цикл академии искусств «Асем Алем»

15.09.2017 13:54   703   0

20 сентября в 19.00 в Государственном музее искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева стартует новый осенний цикл Академии искусств «Асем Алем», посвященный искусству Казахстана. Он откроется лекцией кандидата исторических наук, доцента Асылбека Бисенбаева «Мифы древних тюрков».

Академия искусств «Асем Алем» разделяется на два цикла – весенний и осенний. Весенний цикл познакомит вас с мировой историей искусства, важнейшими историческими периодами, видами, стилями, направлениями, такими, как прикладное искусство, архитектура, изобразительное искусство, живопись, графика, скульптура, искусство Древней Греции и Рима, Египта, Древней Руси, Византии, средних веков, Ренессанса и других эпох. Лекции читаются ведущими специалистами Музея им. А. Кастеева, Академии искусств им. Жургенова, а также приглашенными искусствоведами из ближнего и дальнего зарубежья. Так, например, в весеннем цикле 2017 года лекцию о французском контемпорари-арт и своем творчестве презентовала современная французская художница, участница ЭКСПО 2017 Милен Гермон из Парижа.

Выставка Юрия Плотникова «Природа – Мать моя»...
Арт-галерея «Бакшасарай»  представляет персональную выставку Юрия Плотникова «Природа – Мать моя». На выставке пред...

Осенний цикл посвящен искусству Казахстана. Он поможет слушателям лучше познать искусство древнего и современного Казахстана, ознакомиться с его традициями, видами искусств, их жанрами и выдающимися мастерами. На лекции Ерлана Кожабаева «Орнамент как пиктограммы тенгрианской культуры» слушатели узнают о древних кодах казахского орнамента, какие символы они включают и что означают. На лекции Камиллы Ли «Скифо-сакская культура – золотой код человечества» будет рассказано об декоративно-прикладном искусстве саков; что общего у находок из курганов Аржан (Тува), Пазырык (Алтай), Бесшатыр (Южный Казахстан), Берельский курган (Восточный Казахстан), Иссыкский курган (около Алматы) и других. На лекции Асылбека Бисенбаева слушатели узнают о древнетюркских божествах, общих для всех тюркских народов, таких как Тенгри и Умай. Казахские мифы имеют ярко выраженное типологическое сходство с тюркскими мифами.

Выставка Юрия Плотникова «Природа – Мать моя»

Лекции будут интересны как студентам и старшеклассникам, специалистам в различных областях знаний, так и любителям искусства и истории Казахстана.

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Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
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Цитата дня
«Бой казахстанского боксера Геннадия Головкина - большое событие для казахстанцев. Он соберет у телевизора всех нас. Наш земляк гремит. Мексиканец Альварес очень знаменитый человек, тоже боксер высшего класса. Давайте все пожелаем ему (Г.Головкину – «Къ») успехов. Я буду смотреть этот бой, несмотря на то, что в этот момент буду с визитом у наших соседей. Будем все болеть за него!»
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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