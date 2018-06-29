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Премьера торжественной оды «Сверкай, Астана» Карла Дженкинса пройдет в «Астана Опера»

29.06.2018 17:20   599   0

Всемирно известный дирижер Алан Бурибаев, прославленный казахстанский тенор Медет Чотабаев и американская оперная сопрано Энджел Блу исполнят торжественную оду SHINE ASTANA выдающегося британского композитора Карла Дженкинса

Мировая премьера состоится 2 июля на сцене театра «Астана Опера». Уникальность проекта заключается в том, что в нем примут участие более тысячи музыкантов – сводных симфонических оркестров и хоров из всех регионов Казахстана, а также из Италии, Австрии, Германии, Голландии, Греции, Хорватии, России, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.

Торжественная ода SHINE ASTANA («Сверкай, Астана») состоит из четырех частей.

В произведении отражается многовековая история казахского народа, звучат отрывки из сочинений «Жайлау», «Карасай», «Абай». Во второй части «Бабалар аманаты» («Эхо веков») в исполнении мужского хора прозвучат древнетюркские песнопения из Codex Cumanicus («Словарь кыпчакских языков» XIV века). В третьей части «Болашаққа бастау» («Символ молодого Казахстана») композитор использует фрагменты из сочинений «Сары қыз», «Қарлығаш», «Дударай». Заключительная четвертая часть «Мәңгілік Ел салтанаты» («Торжество Мәңгілік Ел») имеет жизнеутверждающий праздничный характер, в этой части звучат отрывки из произведений «Тұлпар», «Көзімнің қарасы», «Shine Astana» (Той-Гимн-Той).

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Главный дирижер «Астана Опера» - всемирно известный маэстро А. Бурибаев имеет колоссальный опыт в осуществлении масштабных проектов с участием нескольких тысяч музыкантов. Напомним, что в 2017 году в Астане он с грандиозным успехом провел премьеру Симфонии №8 Г. Малера, в которой было задействовано более тысячи артистов симфонических оркестров из разных стран мира.

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Композитор Карл Дженкинс, написавший торжественную оду SHINE ASTANA как подарок к дню рождения столицы Казахстана, уже не раз выступал в театре «Астана Опера», много работал с отечественными музыкантами во всех регионах нашей страны. К. Дженкинс проникся музыкальной культурой кочевников и уже посвятил ряд своих сочинений Великой степи. Эти сюиты он исполняет за рубежом, и по словам композитора, их везде принимают с огромным успехом.

Солистами в торжественной оде выступят американская оперная дива Энджел Блу (сопрано) и известный казахстанский тенор Заслуженный деятель Казахстана Медет Чотабаев.

Начало концерта в 19.00

Фото: пресс-служба «Астана Опера»

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