Театр имени Шота Руставели приедет в Алматы

Впервые в Алматы 23 и 24 июня пройдут гастроли Грузинского государственного академического театра имени Шота Руставели - одного из ведущих драматических театров мира.

В рамках гастролей в Алматы приедет всемирно известный режиссёр Роберт Стуруа, к 80-летию которого также приурочены предстоящие гастроли.

Зрители увидят его спектакль «Узаконенное беззаконие» - забавную притчу в двух действиях. Музыку к спектаклю написал композитор Гия Канчели (фильмы «Не горюй», «Мимино», «Кин-Дза-Дза!» и другие).

Роберт Стуруа - художественный руководитель Государственного театра им Шота Руставели, главный режиссер Московского театра Et Cetera, народный артист Грузинской ССР, народный артист СССР, обладатель премии «Золотая маска» - за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. «Гамлет» в его постановке на сцене Riverside Studios (Лондон) в 1992 году был внесен Международным Шекспировским обществом в число 10 лучших мировых постановок «Гамлета» за 50 лет.

Гастроли пройдут на сцене Казахского государственного академического театра драмы им. М.Ауэзова.