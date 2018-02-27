Толкын Забирова выступит в музее искусств им. А. Кастеева

Государственный музей искусств им. А. Кастеева приглашает на Музыкальный вернисаж «Мелодии весны».

В честь Международного женского дня и Наурыза. Лауреат республиканских и международных конкурсов, заслуженный деятель Казахстана, эстрадная и оперная певица Толкын Забирова исполнит оперные арии, казахские народные песни, русские романсы и другие вокальные произведения; концертмейстер – Семен Баев.

Толкын Забирова закончила магистратуру и аспирантуру Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, ученица Народной артистки СССР, профессора Бибигуль Тулегеновой, лауреат премии Фонда первого президента Республики Казахстан за большой вклад в развитие казахстанской эстрады, кандидат искусствоведения. В 1996 году стала лауреатом международного конкурса «Золотой соловей» в Калининграде (Россия), а в 1998 году - международного конкурса «Театр Алибека Днишева», лауреат нескольких зарубежных эстрадных конкурсов.

Свою концертную работу Толкын Забирова ведет в трех направлениях – это камерная классическая музыка, казахские народные песни и популярная музыка. За свою творческую карьеру Толкын записала около 20 видеоклипов, подготовила несколько концертных программ, среди которых: в 2001 году - «Три в одном», в 2004 году - «Гордая прелесть осанки», в 2006 году - «Музыка души», в 2008 году - «К прекрасной музыке любовь». В 2005 году Толкын Забирова исполнила мотет Моцарта в сопровождении популярного российского оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением В. Спивакова, а концерт, посвященный юбилею ее педагога Бибигуль Тулегеновой вышел на DVD. Выпустила более 10 музыкальных альбомов на CD, DVD, VHS, компакт-кассетах.

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В составе культурных делегаций неоднократно представляла Казахстан за рубежом. Толкын Забирова, являясь Лауреатом нескольких международных конкурсов, постоянно повышает свое вокальное мастерство, посещая мастер-классы ведущих мастеров Австрии, Германии и других.