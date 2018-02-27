Юрий Шевчук и группа ДДТ выступят с концертом в Алматы

Юрий Шевчук и группа «ДДТ» выступят в Алматы 2 марта. Впервые за много лет поклонники смогут услышать со сцены песни, не исполнявшиеся на концертах более десяти лет.

Музыканты представят долгожданную концертную программу «История звука». Лучшие песни всех знаковых альбомов впервые объединены в одну программу.

Шоу состоит из трех частей – трех эпох легендарного коллектива. В трек-лист вошли песни «Не стреляй», «Осень», «Это всё», «Мальчики-мажоры», «Я получил эту роль», «В последнюю осень», «Просвистела», «Ветер», «Родина», «Глазища», «Ленинград», «Революция» и другие всем известные композиции.

Звучание группы за время существования кардинально менялось: от ритм-энд-блюза до индастриал и инди-музыки. Иногда становилось решительней, иногда объемнее и лиричнее. В репертуаре были и философские вальсы, и рок-баллады, и сатирические басни, и поэтические чтения. Шоу-программы ДДТ — это несколько специальных трейлеров с оборудованием, огромные экраны с красочным видео-артом и концептуальные мультимедийные инсталляции. Но главное, за что любят ДДТ, остается неизменным — их интерес и любовь к человеку в это непростое время перемен.

Толкын Забирова выступит в музее искусств им. А. Кастеева

Выступление пройдет 2 марта на «Алматы Арене», начало в 19:30. Стоимость билетов от 8 до 12 тысяч тенге.